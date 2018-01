Конкурент на Розалин Пенчев напусна Персонал (Боливар)

Сръбският национал Милош Никич напуска Персонал (Боливар). 31-годишният посрещач сменя клуба за втората част на сезона, съобщават турските медии. Волейболистът ще се изявява в Зираатбанк (Анкара) в следващите месеци.



Никич прекара миналия сезон отново в югоизточната ни съседка, в тима на Бешикташ (Истанбул). След това сключи контракт с аржентинския шампион, но тъй като правилата в аржентинската лига не позволяват повече от трима чужденци в отбор, ръководството реши да прекрати отношенията си с него. Рокадата бе наложена от пристигането на белгийския ветеран Франк Депестел. Според слуховете полската звезда Бартош Курек ще се раздели със Зираатбанк.

BGvolleyball.com

.@ossrb National Team outside hitter @milos_nikic moving from @BolivarVoley to @ZiraatBankasiSK! Does it mean that Kurek will leave Turkish club? https://t.co/3tzVriss39 #volleytransfers #volleyball #voleybol #voley #odbojka pic.twitter.com/1cjAE7JjOQ