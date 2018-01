В Каталуня: Коутиньо отказва да играе за Ливърпул

Зимният трансферен прозорец отвори и с пълна сила се заговори за интереса на Барселона към Филипе Коутиньо. Барселонският вестник "Спорт" твърди, че 26-годишният бразилец няма желание да играе повече за Ливърпул. Изданието пише, че футболистът не иска да изпусне и зимния влак за "Камп Ноу", след като вече личните параметри са уточнени.

Reports in Spain claim that Coutinho has told #LFC he will not play for the club again..https://t.co/zyKHorubxW pic.twitter.com/OAgFnbuxbb