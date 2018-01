Други спортове Роб Крос е новият шампион в изпълненото с изненади световно първенство по дартс 02 януари 2018 | 00:11 - Обновена 0 0 0 0 11



С тази победа Крос развали празника на Фил Тейлър, който изигра последния мач в кариерата си. Носителят на 14 световни титли на PDC и 2 на BDO не успя да прибави още едно отличие в колекцията си и ще се задоволи само с чек за 170 хил. паунда.



"Силата" не бе на познатото ниво в този мач и буквално бе прегазен от надъхания си съперник. В 5-ия сет обаче Тейлър можеше да направи нещо историческо и да запише 9-дартов лег на световно първенство. Той направи 8 точни хвърляния на тройни сектори, но при 9-ото пропусна с милиметри двойното 12 и в крайна сметка дори загуби лега.

1 millimetre from a truly historic moment in darts.....#WHdarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/XWLPKnKvcj — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2018

Победата на Крос като че ли идва логично на фона на развитието на целия турнир, който още от самото начало бе изпълнен с изненади. Още в първия кръг отпаднаха цели 7 поставени играчи - Дейв Чизнал, Джеймс Уейд, Ейдриън Люис, Стив Бънтинг, Йеле Клаасен, Ким Хуйбрехтс и Бенито ван де Пас. Във втория кръг "хвръкнаха главите" и на поставения под номер 2 Питър Райт и на поставения под номер 4 Дарил Гърни. В същото време на турнира изгряха звездите на младите таланти Димитри ван ден Берг и Джейми Люис, които достигнаха съответно до 1/4-финал и до 1/2-финал.



За да завоюва титлата Крос елиминира последователно Сейго Асада, Майкъл Смит, Джон Хендерсън и Димитри ван ден Берг. На 1/2-финала пък той изигра мача на турнира срещу защитаващият титлата си Майкъл ван Гервен и го победи инфарктно с 6:5 сета.

ROB CROSS IS THE 2017/18 @WilliamHill WORLD DARTS CHAMPION!!!!!!#LoveTheDarts #WHDarts #TAYvCROSS pic.twitter.com/KhXfAAGXCk — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2018

На финала Крос демонстрира отличен дартс и завърши със среден резултат 107,43 точки. Той хвърли 11 максимума от 180 точки и показа здрави нерви при чекаутите с 58,82% успешни хвърлянаия за затваряне на леговете.



Фил Тейлър пък завърши финалния мач със средни стойности от 102,26 точки при хвърлянията си. Той се отчете с 12 максимума, а при чекаутите завърши с 45,45%.

