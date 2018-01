Англия Ван Дайк: Ливърпул е перфектното място за мен 01 януари 2018 | 13:30 - Обновена 0 0 0 3 14



"С историята на клуба и всичко около него, дори тренировъчното игрище и тези неща, то е перфектното място за мен и за семейството ми, заяви Ван Дайк. - Много пари бяха платени, но не мога да направя нищо за това. Такъв е пазарът. Единственото, което мога да направя, е да работя здраво, да се раздавам и да помагам на отбора. Това със сигурност мога и ще направя."

Virgil van Dijk is a Red. https://t.co/iGWEpGu1YH pic.twitter.com/qMLLjZjEUS — Liverpool FC (@LFC) 1 January 2018

Бранителят разкри, че

Behind-the-scenes signings pics as @VirgilvDijk seals his move to #LFC https://t.co/AsHuyfuJtL pic.twitter.com/ivFgXN7SRF — Liverpool FC (@LFC) 1 January 2018

Ван Дайк няма да има възможност да играе днес срещу



"Аз обичам да командвам защитата, да говоря, очевидно съм доста висок, харесва ми и да играя с топката, да я изнасям напред", описа холандеца качествата си. "Всеки футболист иска да печели трофеи. С отбора, който имаме, и прогреса, който клубът прави, мисля, че сме много близо. Разбира се, все още остава да го направим. Ще видим какво ще е бъдещето. В предни позиции има много качество, целият отбор е пълен с отлични футболисти", допълни Върджил.

