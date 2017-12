Германия Марко Ройс се двоуми, но не и Борусия (Д) 31 декември 2017 | 18:29 - Обновена 0 0 0 3 3



"Марко е един от нас, много бих искал да го видя по-дълго в Борусия", заяви бившият халф пред Welt am Sonntag. Only @woodyinho feeding an alpaca. #zootag pic.twitter.com/quScMXCzC5 — Borussia Dortmund (@BVB) September 24, 2017



Преди време обаче самият футболист намекна, че може да си тръгне. “Има 4 или 5 чуждестранни клуба, които ме изкушават. Аз ще навърша 30 години на 31 май 2019 година. Това би било последната ми възможност за голям контракт и последната ми възможност да пробвам нещо ново. Трябва да бъда честен пред себе си и да кажа, че не знам къде ще бъда тогава", коментира Ройс.



28-годишният атакуващ полузащитник претърпя няколко операции, но вече е готов за игра, след като получи тежка травма във финала на Купата на Германия през май. Marco Reus training today pic.twitter.com/paG0zWU0Fh — Borusse (@Prinz_Reus) December 28, 2017



