Джошуа се похвали със снимка с Джокович

A real humble brother, all the best next year pic.twitter.com/I5ORntWYrF — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 30 декември 2017 г. Световният шампион по бокс за професионалисти в тежка категория Антъни Джошуа не пропусна да се похвали в профила си в Twitter със звездата на тениса Новак Джокович.“Истински скромен човек! Само успехи догодина”, написа AJ към поста си.Ноле се готви за новия сезон, но все още не е напълно възстановен от травмата, която го остави месеци извън корта и отказа участие на турнира в Абу Даби в последния момент.

