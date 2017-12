Американска националка заби 57 точки

Американската националка Мадисън Кингдън взриви Корея с постижението си. 24-годишната посрещачка е само на точка от рекорда, регистриран до момента в световния волейбол.

Волейболистката се състезава за Хуасеонг ИБК Алтос и отбелязав двубоя срещу Хюндай Грийнфокс, завършил 3:2.Капитанката на националките Елица Василева постави рекорда от 57 точки в края на 2013 г. Тогава тя се изявяваше в тима на Инчеон Пинк Спайдърс. Рекордът бе подобрен две години по-късно - заветните 58 точки бяха постигнати от азербайджанската националка Полина Рахимова в Япония през декември 2015 г.

В първенството са регистрирани още няколко невероятни американски изпълнения. Никол Фосет реализира 55 точки през февруари 2013 г. Постижението е обявено за световен рекорд в международен или професионален мач при жените. Алейна Бъргсма Коубъл дублира резултата по време на полуфинална среща на Дайджеон КГК срещу ИБК по-рано тази година.

