Тенис Григор с лесен жребий за началото на новия сезон 30 декември 2017 | 08:55 - Обновена



Българският тенисист, който ще защитава титлата си от миналия сезон, е водач в основната схема. Като такъв той ще почива в първи кръг, а във втори ще се изправи срещу участващия с “уайлд кард” местен играч Джон Милман или тенисист, преминал през пресявките, чието име все още не е известно.

Missed out on the bumper #BrisbaneTENnis draws? We got you covered right here: https://t.co/StEe0TillX pic.twitter.com/7tGU6cdBVp — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) 30 декември 2017 г.

Първият възможен поставен съперник на Димитров е №5 Жил Мюлер, с когото хасковлията може да се сблъска на четвъртфиналите. За тази фаза на турнира варианти за негов противник са също Хьон Чун, Денис Шаповалов и Кайл Едмънд.

Who is excited about the first #ATPWorldTour draw of the 2018 season @BrisbaneTennis ?@GrigorDimitrov is hot off his #NittoATPFinals victory and @andy_murray is back! pic.twitter.com/gkWnkqifWX — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 30 декември 2017 г.

Ако стигне до полуфинал, потенциални препятствия пред Димитров са №3 Ник Кирьос и №6 Диего Шварцман.



Анди Мъри е поставен под №2 в основната схема и ще започне срещу Леонардо Майер или Райън Харисън. В неговата половина е и Милош Раонич.



Шотландецът се завърна на корта след 6-месеца пауза, след като замести контузения Новак Джокович в демонстративния турнир в Абу Даби. Той обаче отстъпи на Роберто Баутиста Агут с 2:6.

Next time we see these two, they'll be opening their title defence



*happy dance* #BrisbaneTENnis pic.twitter.com/QEIvDSvgo5 — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) 30 декември 2017 г. Освен на сингъл, Димитров ще играе в Бризбън и на двойки, а негов партньор ще бъде американецът Райън Харисън. В първия кръг Димитров и Харисън ще имат за съперници австралийци - бившият водач в световната ранглиста Лейтън Хюит и Джордън Томпсън, които участват с "уайлд кард".



