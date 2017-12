Бейзбол 2017: Годината, в която бейзболът обяви "Време за игра!" 31 декември 2017 | 20:18 0 0 0 0 0 Sportal.bg се присъединява към пожеланията за благополучна 2018 г. и призовава всички спортни запалянковци да бъдат винаги верни на простичкия девиз на WBSC: "Време за игра!"



Скъпи колеги и приятели,



Пристигнахме в края на 2017-а, една много взискателна година, в крайна сметка отблагодарила се с важни и значителни постижения за нашата институция и за бейзбола и софтбола.



Тъй като бейзболът и софтболът продължават да растат и да поставят нови крайъгълни камъни, всяка година става все по-важна. В допълнение към международните турнири, насрочени за 2018 г., и квалификационния процес за олимпийските игри в Токио '20, започващ със световното първенство по софтбол в Чиба, Япония, също така трябва да концентрираме усилията си върху дългосрочното присъствие на бейзбола и софтбола в олимпийската програма, като директно се прицелим в Париж '24. Това е основният приоритет за цялата ни организация и той изисква всички ние да се му отдадем, за да изпълним тази цел.



Какво се случи през 2017 г.?



Фокусирани върху мисията да достигнем до един милиард души през следващото десетилетие, тази година поставихме акцента върху проектите за развитие на спортисти, треньори и съдии. Започнаха или бяха възобновени глобални инициативи в страни като Китай, Унгария, Иран, Австрия, Тунис, Хонконг, Уганда, Белиз, Гватемала, Малта, Швеция, Чехия, Сърбия, Монголия, Танзания, Испания и Кения.



По-рано тази година бяха организирани първите в историята континентални първенства и световни квалификации за деца до 12 г. и юноши до 18 г. в Океания благодарение на одобрения проект за развитие в този регион. Имах привилегията да присъствам на шампионата на Океания за деца до 12 г. в Гуам, където станах свидетел и се насладих на страстта и ентусиазма на най-младите състезатели от Американска Самоа, Австралия и Гуам, които получиха шанса да се съревновават по време на турнира.







През 2017 г. също така отбелязахме няколко континентални конгреса с избори на нови изпълнителни комитети. Създадохме нова детско-юношеска комисия към WBSC, отговаряща за развитието на нови дейности за нашите млади поколения, така че да осигурим дългосрочното бъдеще на нашия спорт.



Освен това засилихме връзката с всички професионални лиги, а списъкът с асоциирани членове на WBSC се увеличи по време на конгреса в Ботсвана. Включени бяха най-различни зимни лиги в Карибския басейн в резултат на срещите, проведени през февруари в Кулиакан, Мексико.



В края на февруари в Рим се проведе заседание на изпълнителния борд на WBSC, както и среща на бейзболното и софтболното подразделение.



През май имаше друго важно събитие – срещата на върха в Африка. За първи път африканските федерации по бейзбол и софтбол се събраха на едно място, за да обсъдят и анализират своя континент заедно с ръководителите на WBSC. В резултат комисията за развитие към WBSC, председателствана от Анджело Вичини, разработи детайлна програма за насърчаване на растежа на бейзболното и софтболното движение на континента от гледна точка на качеството.



Проведени бяха и много срещи с наши национални федерации по бейзбол и софтбол с цел да се съставят конкретни средно- и дългосрочни планове в страни като Китай, Индия, Доминиканската република и Тайван, за да изброим само няколко. На тях бяха обсъдени не само проблемите в конкретните дестинации, но също и генералната посока на WBSC.



Starting January 2018, our priority as the world governing body of baseball and softball will be landing our sports on the program of the @Paris2024 Olympics — Riccardo Fraccari (@WBSCPresident) December 23, 2017

През юли в Олимпийския музей в Лозана представихме новото лого на WBSC и девиза "Време за игра!". Присъстваха членове на МОК, президентът на ASOIF Франческо Ричи Бити, спортният директор на МОК Кит Макконъл, председателят на комисията на спортистите към МОК Анджела Руджиеро и множество медии. Това беше важен момент, който създаде динамично и модерно впечатление за нашата организация у широката спортна общественост.



Международната спортна дейност също бе важна част от 2017 г. Световната бейзболна класика – върховното световно първенство под егидата на WBSC, бе най-голямото международно състезание по един вид спорт през годината, привлякло над един милион зрители. Проведе се и световно първенство по бейзбол за деца до 12 г. в Тайнан, Тайван, който се превръща в дом за тези детски шампионати и винаги е способен да канализира вниманието на феновете и медиите. В Тъндър Бей, Канада, пък имахме световно първенство по бейзбол за юноши до 18 г. и аз съм сигурен, че в близките години ще видим как тези играчи се превръщат в някои от най-големите имена в нашия спорт. Световното първенство по софтбол за девойки бе организирано в Клиъруотър, Флорида, а световното първенство по софтбол за мъже се проведе в Уайтхорс, Канада – и двете събития привлякоха вълни от трафик на WBSC.org.



Тази година бе историческа за онези 24 нови нации, които направиха своя дебют в световната ранглиста по софтбол. Аз поздравявам и аплодирам всяка от тези национални федерации за прилагането на техните програми за националните отбори.



Не бива да забравяме усилната работа на панамериканската софтболна конфедерация и софтболната федерация на Доминиканската република, за да могат да организират две успешни събития: панамериканските първенства по софтбол за жени и за мъже.



Friends of the baseball and softball family, it's time for a break. I wish you all a very merry Christmas and a great start of 2018. See you all in January, after the festive season pic.twitter.com/24y1Lr6b4X — Riccardo Fraccari (@WBSCPresident) December 23, 2017

В края на август се срещнах в Рим със сега вече бившия комисионер на японската професионална лига (NPB) Кацухико Кумазаки, с когото споделих своята дълбока вяра, че международният бейзбол може да глобализира нашия спорт. Също така постигнахме споразумение финалната фаза на първенството "Премиър 12" през 2019 г. да се проведе в Токио, Япония.



През октомври се състоя конгресът на световната бейзболна и софтболна конфедерация в Ботсвана, който събра на едно място делегации от огромен брой държави и представляваше още един важен момент в историята на нашата организация. Одобрен бе новият устав и това маркира истинското обединение на бейзбола и софтбола в едно ръководно тяло и трасира пътя към хармонична и обща структура за нашите дисциплини, а също и освети посоката към по-светло бъдеще. Пуерториканецът Томи Веласкес бе избран за председател на софтболната дивизия, бяха съставени и изпълнителни бордове на двете подразделения.



През ноември стартирахме още един важен и обещаващ проект – "Бейзбол 5". Новият уличен вариант на бейзбол и софтбол "5 на 5" ще играе основна роля в множество направления в близко бъдеще. Това е не само млад и динамичен спорт на главната сцена, но и важен инструмент за разширяване на участието чрез промоционални и социални програми.



В заключение използвам тази възможност да Ви изпратя от името на целия изпълнителен борд на WBSC, от екипа и лично от мен нашите най-добри пожелания за весели празници и 2018-а, пълна с успех!





Рикардо Фракари











Президентът на световната бейзболна и софтболна конфедерация (WBSC) Рикардо Фракари разпрати своето новогодишно послание до всички национални федерации в над 140 страни по света.се присъединява към пожеланията за благополучна 2018 г. и призовава всички спортни запалянковци да бъдат винаги верни на простичкия девиз на WBSC: "Време за игра!"Скъпи колеги и приятели,Пристигнахме в края на 2017-а, една много взискателна година, в крайна сметка отблагодарила се с важни и значителни постижения за нашата институция и за бейзбола и софтбола.Тъй като бейзболът и софтболът продължават да растат и да поставят нови крайъгълни камъни, всяка година става все по-важна. В допълнение към международните турнири, насрочени за 2018 г., и квалификационния процес за олимпийските игри в Токио '20, започващ със световното първенство по софтбол в Чиба, Япония, също така трябва да концентрираме усилията си върху дългосрочното присъствие на бейзбола и софтбола в олимпийската програма, като директно се прицелим в Париж '24. Това е основният приоритет за цялата ни организация и той изисква всички ние да се му отдадем, за да изпълним тази цел.Какво се случи през 2017 г.?Фокусирани върху мисията да достигнем до един милиард души през следващото десетилетие, тази година поставихме акцента върху проектите за развитие на спортисти, треньори и съдии. Започнаха или бяха възобновени глобални инициативи в страни като Китай, Унгария, Иран, Австрия, Тунис, Хонконг, Уганда, Белиз, Гватемала, Малта, Швеция, Чехия, Сърбия, Монголия, Танзания, Испания и Кения.По-рано тази година бяха организирани първите в историята континентални първенства и световни квалификации за деца до 12 г. и юноши до 18 г. в Океания благодарение на одобрения проект за развитие в този регион. Имах привилегията да присъствам на шампионата на Океания за деца до 12 г. в Гуам, където станах свидетел и се насладих на страстта и ентусиазма на най-младите състезатели от Американска Самоа, Австралия и Гуам, които получиха шанса да се съревновават по време на турнира.През 2017 г. също така отбелязахме няколко континентални конгреса с избори на нови изпълнителни комитети. Създадохме нова детско-юношеска комисия към WBSC, отговаряща за развитието на нови дейности за нашите млади поколения, така че да осигурим дългосрочното бъдеще на нашия спорт.Освен това засилихме връзката с всички професионални лиги, а списъкът с асоциирани членове на WBSC се увеличи по време на конгреса в Ботсвана. Включени бяха най-различни зимни лиги в Карибския басейн в резултат на срещите, проведени през февруари в Кулиакан, Мексико.В края на февруари в Рим се проведе заседание на изпълнителния борд на WBSC, както и среща на бейзболното и софтболното подразделение.През май имаше друго важно събитие – срещата на върха в Африка. За първи път африканските федерации по бейзбол и софтбол се събраха на едно място, за да обсъдят и анализират своя континент заедно с ръководителите на WBSC. В резултат комисията за развитие към WBSC, председателствана от Анджело Вичини, разработи детайлна програма за насърчаване на растежа на бейзболното и софтболното движение на континента от гледна точка на качеството.Проведени бяха и много срещи с наши национални федерации по бейзбол и софтбол с цел да се съставят конкретни средно- и дългосрочни планове в страни като Китай, Индия, Доминиканската република и Тайван, за да изброим само няколко. На тях бяха обсъдени не само проблемите в конкретните дестинации, но също и генералната посока на WBSC.През юли в Олимпийския музей в Лозана представихме новото лого на WBSC и девиза "Време за игра!". Присъстваха членове на МОК, президентът на ASOIF Франческо Ричи Бити, спортният директор на МОК Кит Макконъл, председателят на комисията на спортистите към МОК Анджела Руджиеро и множество медии. Това беше важен момент, който създаде динамично и модерно впечатление за нашата организация у широката спортна общественост.Международната спортна дейност също бе важна част от 2017 г. Световната бейзболна класика – върховното световно първенство под егидата на WBSC, бе най-голямото международно състезание по един вид спорт през годината, привлякло над един милион зрители. Проведе се и световно първенство по бейзбол за деца до 12 г. в Тайнан, Тайван, който се превръща в дом за тези детски шампионати и винаги е способен да канализира вниманието на феновете и медиите. В Тъндър Бей, Канада, пък имахме световно първенство по бейзбол за юноши до 18 г. и аз съм сигурен, че в близките години ще видим как тези играчи се превръщат в някои от най-големите имена в нашия спорт. Световното първенство по софтбол за девойки бе организирано в Клиъруотър, Флорида, а световното първенство по софтбол за мъже се проведе в Уайтхорс, Канада – и двете събития привлякоха вълни от трафик на WBSC.org.Тази година бе историческа за онези 24 нови нации, които направиха своя дебют в световната ранглиста по софтбол. Аз поздравявам и аплодирам всяка от тези национални федерации за прилагането на техните програми за националните отбори.Не бива да забравяме усилната работа на панамериканската софтболна конфедерация и софтболната федерация на Доминиканската република, за да могат да организират две успешни събития: панамериканските първенства по софтбол за жени и за мъже.В края на август се срещнах в Рим със сега вече бившия комисионер на японската професионална лига (NPB) Кацухико Кумазаки, с когото споделих своята дълбока вяра, че международният бейзбол може да глобализира нашия спорт. Също така постигнахме споразумение финалната фаза на първенството "Премиър 12" през 2019 г. да се проведе в Токио, Япония.През октомври се състоя конгресът на световната бейзболна и софтболна конфедерация в Ботсвана, който събра на едно място делегации от огромен брой държави и представляваше още един важен момент в историята на нашата организация. Одобрен бе новият устав и това маркира истинското обединение на бейзбола и софтбола в едно ръководно тяло и трасира пътя към хармонична и обща структура за нашите дисциплини, а също и освети посоката към по-светло бъдеще. Пуерториканецът Томи Веласкес бе избран за председател на софтболната дивизия, бяха съставени и изпълнителни бордове на двете подразделения.През ноември стартирахме още един важен и обещаващ проект – "Бейзбол 5". Новият уличен вариант на бейзбол и софтбол "5 на 5" ще играе основна роля в множество направления в близко бъдеще. Това е не само млад и динамичен спорт на главната сцена, но и важен инструмент за разширяване на участието чрез промоционални и социални програми.В заключение използвам тази възможност да Ви изпратя от името на целия изпълнителен борд на WBSC, от екипа и лично от мен нашите най-добри пожелания за весели празници и 2018-а, пълна с успех!Рикардо Фракари

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 309

1