Моуриньо за Ван Дайк: Не бих обвинявал Ливърпул, но бих попитал за някои коментари

"Ван Дайк най-скъпият защитник в историята на футбола, но по-добър ли е от Малдини или Рио Фърдинанд? Не можете да кажете подобно нещо, но такъв е пазара - плащаш или не плащаш. Не бих критикувал Ливърпул за това, което направиха. Просто това е положението", завърши Моуриньо. Jose: ". VVD most expensive defender in history of football. Was he better than Maldini, Bergomi, Rio F? Cannot say that. It is way market is. If you pay, you pay a crazy amount of money. If you don't, you don't have the player. Simple as that. No criticism about @LFC at all." — Simon Stone (@sistoney67) December 29, 2017 Мениджърът на Манчестър Юнайтед Жозе Моуриньо даде традиционната си пресконференция преди утрешния сблъсък на тима със Саутхамптън от 19:30 българско време на " Олд Трафорд ". "Червените дяволи" не успяха да постигнат победи в последните си две срещи, след като завършиха наравно (2:2) в гостуването си на Лестър и домакинството си на Бърнли . "Светците" пък нямат успех в последните седем срещи във Висшата лига."Смятам, че играхме много добре и в двете срещи, но не успяхме да отбележим достатъчно попадения на фона на положенията, които създадохме, а липсата на достатъчно ефективност ни струва четири точки", заяви португалецът.Наставникът похвали и представянето на Ромелу Лукаку , за когото определи като фантастичен в представянето си за отбора и себераздаването, но засегна и темата за формата на Златан Ибрахимович "Това е 20-и пореден мач в Премиър лийг за Лукаку, което е впечатляващо постижение. Той бе част от действащите лица в някои от последните няколко попадения, които допуснахме, но това е следствие на многото мачове и има нужда от малко почивка. Момчето е фантастично в представянето си, той дава всичко, което може, нямам никакви забележки към него. В срещата с Бърнли започнахме с Лукаку и Ибрахимович, което ще правим вероятно и в бъдеще, но за целта и двамата трябва да са в оптимална форма", е мнението на Жозе. The boss on Romelu Lukaku: "Now, it is 20 [consecutive] matches in the Premier League [for him]. I think for a striker, for any player, it's absolutely incredible. The guy is fantastic for me and the team, and he gives absolutely everything, I have no criticisms." #MUFC pic.twitter.com/dcBlPjsX54 — Manchester United (@ManUtd) December 29, 2017 Неизбежно Моуриньо бе попитан да даде своя коментар и за рекордната сделка за защитник, която осъществи Ливърпул преди дни, когато бяха платени 75 милиона паунда за Върджил ван Дайк."Смятам, че човекът, който трябва да коментира това е Юрген Клоп , но бих го попитал за някои от коментарите му преди година, ако бях на ваше място", хапливо засегна темата португалеца."Ван Дайк най-скъпият защитник в историята на футбола, но по-добър ли е от Малдини или Рио Фърдинанд? Не можете да кажете подобно нещо, но такъв е пазара - плащаш или не плащаш. Не бих критикувал Ливърпул за това, което направиха. Просто това е положението", завърши Моуриньо.

