Зимни спортове Михаел Рьош ще бъде в Пьончан благодарение на дарения 29 декември 2017 | 15:47 - Обновена



В първия случай преди 12 години той спечели злато с щафетата на Германия в Торино.

"Ще чувствам облекчение и докато летя, и докато се състезавам. Не искам никой да изпитва това, което аз изпитах, когато пропуснах предните две олимпиади. Горд съм и съм щастлив, че този път ще стигна до тях", заяви Рьош в интервю за германската агенция.



Биатлонът е доста скъп спорт, ако самият състезател не е подкрепян от богата федерация. За един спортист се харчат по 60 хиляди евро на сезон, а при липсата на спонсори Рьош трябваше да намери алтернативен начин, за да си осигури финансиране и да сбъдне олимпийската си мечта. Той направи това с видео послание на интернет платформата "Вярвам в теб" ("I believe in you") и помоли за 20 хиляди евро, които бяха събрани бързо. Belgium started last but exchanges first after the first leg - awesome performance by Michael Roesch #HOC17 pic.twitter.com/HeDdnBljYs — IBU World Cup (@IBU_WC) December 10, 2017



Рьош ще се отблагодари на своите малки спонсори, слагайки техни снимки на пушката, с която ще стреля по мишените в Пьончан.



Преди 12 години Рьош беше най-обещаващият талант на биатлона в Германия и беше обожаван от феновете. След Торино последваха три бронза в щафети на световни първенства и две победи за Световната купа, но малко по-късно започна и регресът. Резултатите на Рьош се влошиха, а той подходи високомерно и не приемаше критики, което му струва мястото за Ванкувър.

A post shared by Michael Rösch (@mikkl_roesch) on Dec 27, 2017 at 7:02am PST

След като загуби подкрепата от федерацията в Германия, Рьош напусна работата си на професионален полицай, продаде къщата си и заживя отново при своите родители. Баща му Еберхард, който е бивш биатлонист и световен шампион, пое грижите за сина си и му помогна в процеса на натурализиране и участие в националния отбор на Белгия.



