Кими се пречупи

Съпругата му Минту Райконен е много активна в социалните медии и постоянно публикува снимки и видеа с децата на Кими, а понякога и със самия него, но досега Леденият не се даваше и нямаше профил.



Вчера самата Минту сподели, че съпругът й вече има собствен акаунт, който за по-малко от 24 часа има 150 хиляди последователи и само едно видео: This time I don’t know what I’m doing. #Kimi7 A post shared by #Kimi7 (@kimimatiasraikkonen) on Dec 28, 2017 at 9:07am PST Финландският пилот Кими Райконен е известен с чаровната си апатичност и нескритото си нежелание да прави неща, за да се хареса на публиката. Пилотът на Ферари, който преподписа със Скудерия и догодина се надява най-после да може да се бори за титлата, вече е в Instagram.Съпругата му Минту Райконен е много активна в социалните медии и постоянно публикува снимки и видеа с децата на Кими, а понякога и със самия него, но досега Леденият не се даваше и нямаше профил.Вчера самата Минту сподели, че съпругът й вече има собствен акаунт, който за по-малко от 24 часа има 150 хиляди последователи и само едно видео: Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg



