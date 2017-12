Франция Шеф на Монако стана "ръководител на годината" 28 декември 2017 | 20:04 - Обновена 0 0 0 0 0

Vadim Vasilyev of @AS_Monaco honoured with Football Executive of the Year' #GlobeSoccer award pic.twitter.com/IhmsBG8tnP — #GlobeSoccer Awards (@Globe_Soccer) December 28, 2017

Годината бе специална за монегаските и за Василиев, защото тимът му стигна до титлата в Лига 1 и полуфинали в Шампионска лига, като в същото време бяха спечелени стотици милиони от продажбите на звезди от ранга на Килиан Мбапе и Бернардо Силва.

.@AS_Monaco vice-President Vadim Vasilyev honoured with Football Executive of the Year' at #GlobeSoccer award #ASM pic.twitter.com/qpDW2WHsk7 — Football 24/7 (@foetball247) December 28, 2017

“За мен е огромна чест да получа тази награда, тя е компенсация за пет години тежка работа. Пет години след започнатото стигнахме до титлата във Франция и полуфинал в Шампионска лига, счупихме рекорди за продажби на футболисти. Благодаря на колегите в клуба за ежедневния им принос за писането на нашата история”, каза Василиев, чиято първа изпълнена цел бе да върне Монако в Лига 1 през 2013-а.

