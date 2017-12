Световен футбол Бивш нападател на Атлетико и Ман Юнайтед ще се присъедини към Пенярол 28 декември 2017 | 14:42 0 0 0 0 1 Diego Forlan is close to a move home



He's set to rejoin @OficialCAP https://t.co/nRfruNztU7 pic.twitter.com/nOBdBtlZTO — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) December 24, 2017 Бившият нападател на Атлетико Мадрид, Интер и Манчестър Юнайтед Диего Форлан няма да стане футболист на уругвайския Пенярол, съобщава "Марка". Сделката е пропаднала, защото ръководството на клуба не успя да отговори на финансовите изисквания на 38-годишния играч. Това поведение на Форлан предизвиква недоволство на местните фенове, които го определиха като алчен. Нападателят вече игра за Пенярол в сезон - 2015/16 и след това стана шампион на Уругвай. Миналата година Форлан бе свободен агент. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 386 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1