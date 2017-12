Волейбол Трансферен слух взриви Италия и Русия 28 декември 2017 | 14:01 - Обновена 0 0 0 0 0

Newsletter by Volleyball.it 12/28/2017 Modena ed Ngapeth: "Insieme per vincere" Ricomposta la rottura. Superlega: Milano e Padova al top - https://t.co/EhUuFh5mYE — Volleyball.it (@Volleyball_it) 28 декември 2017 г.

Скандалът между българския наставник на Модена Радостин Стойчев и Ървин Нгапет е подпомогнал на звездата на Франция да приеме офертата на клуба, който е воден от Пламен Константинов.

A post shared by Bruno Rezende (@bruninho1) on Nov 28, 2017 at 5:47am PST

Ървин Нгапет и брат му Суон Нгапет влязоха в открит конфликт с Радостин Стойчев преди около седмица, когато два дена не се появиха на тренировки без позволението на наставника си. Кризата в Модена бе решена бързо и братята Нгапет бяха помилвани да доиграят сезона в клуба, но ще бъдат освободени след неговия край, въпреки че имат договори за още две години.

A post shared by Bruno Rezende (@bruninho1) on Dec 15, 2017 at 12:59pm PST Очаква се след това Радостин Стойчев да намери достатъчно силни заместници на Ървин Нгапет и на Бруно Резенде.



От друга страна воденият от Пламен Константинов Локомотив (Новосибирск) ще се опита да се противопостави на хегемонията на Зенит (Казан) в шампионата на Русия и Шампионската лига.



Днес Локомотив приема точно Зенит в дербито в Суперлигата на Русия от 14,30 часа в Новосибирск.

