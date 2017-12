Тенис Тенис годината в цифри 28 декември 2017 | 13:50 0 0 0 1 1

The votes are in! Here is your 2017 #ATPMasters1000 Golden Hot Shot.

Congratulations @GrigorDimitrov! pic.twitter.com/sEZDItmiKp — ATP World Tour (@ATPWorldTour) December 13, 2017

Едно



Само една титла спечели Анди Мъри през 2017-а, преди да му се наложи да се откаже във втората половина на сезона след “Уимбълдън” поради контузия в бедрото. Шотландецът започна кампанията на върха в световната ранглиста, но триумфира единствено в Дубай, когато срази на финала Фернандо Вердаско.



Две



Двама души окупираха върха в световната ранглиста през 2017-а - Мъри и впоследствие Рафаел Надал, който се изкачи на челото на 20 август. Междувременно цели пет състезателки при дамите бяха номер 1 в класацията на WTA, като все пак Симона Халеп завърши сезона на върха.

Rafa's return!



This #ThrowbackThursday brought to you by @RafaelNadal finishing the year at the of the @emirates ATP Rankings for his 4th time pic.twitter.com/O57zuy9HFX — ATP World Tour (@ATPWorldTour) December 21, 2017

Три



Само три сета загуби Рафаел Надал по пътя към 16-ата си титла от Големия шлем в US Open, като за трети път в кариерата си комбинира триумфа в Ню Йорк с трофея от “Ролан Гарос”.



Четири



Четири различни победителки имаше при дамите в Големия шлем - Серина Уилямс спечели бременна Australian Open, 20-годишната Альона Остапенко изненада всички на “Ролан Гарос”, Гарбине Мугуруса триумфира в “Уимбълдън”, а възстановената от контузия Слоун Стивънс зарадва домашната публика на US Open.

Stefan Edberg Sportsmanship

Comeback Player of the Year

Fans' Favourite@rogerfederer didn't have enough arms to carry all his Moët ATP Awards!

: https://t.co/j8NgU9diAE pic.twitter.com/WpRA2QTDdG — ATP World Tour (@ATPWorldTour) December 18, 2017

Пет



Само пет мача загуби Роджър Федерер през 2017-а, която бе една от най-успешните години в кариерата му. Пораженията дойдоха от Давид Гофен на Финалите на АТР, Хуан Мартин дел Потро на US Open, Александър Зверев в Монреал, Томи Хаас в Щутгарт и Евгени Донской в Дубай.



Шест



С толкова сета Тим Европа надви Тим Свят в първото издание на демонстративния турнир “Лейвър къп”, останал в историята като първото събитие, на което Рафа Надал и Роджър Федерер играха на двойки.



Седем



Толкова титли спечели Федерер през 2017-а, най-големият брой за него от 2007-а насам, когато грабна осем отличия.

Damir Dumhur made history, Andrey Rublev showed he was no lucky loser, and Peter Gojowczyk had the year of his life. Remembering more of 2017's first-time #ATP winners.



Read & : https://t.co/d47pWIiYlG pic.twitter.com/9GJkH4PcQp — ATP World Tour (@ATPWorldTour) December 18, 2017

Осем



Осем тенисисти спечелиха титли за първи път в кариерата си, като най-впечатляващ бе успехът на Хьон Чун над Андрей Рубльов в първото издание на Финалите на “Следващата генерация” в Милано.

The inaugural #NextGenATP season was a smashing hit. But which players stood out?



Find out https://t.co/v3m4XFxQKK pic.twitter.com/WNIzcdwjGo — ATP World Tour (@ATPWorldTour) December 22, 2017

Девет



Само девет мача изигра Серина Уилямс през 2017-а, с които успя да спечели 23-ата си титла от Големия шлем на Australian Open. През април великата американка обяви, че е бременна и пропуска остатъка от сезона, което означаваше, че е триумфирала в Мелбърн, докато е била с дете в корема си от два месеца.



Десет



Люка Пуй надви Стив Дарсес и донесе десета “Купа Дейвис” на Франция.



12



Новак Джокович почна годината втори в света и спечели две титли - в Доха и в Ийстборн, само че контузия в рамото го принуди да се откаже след “Уимбълдън” до края на сезона. Съответно сърбинът се срина до 12-а позиция в класацията на АТР.



15



Хуан Мартин дел Потро направи силен рейд на финала на 2017-а и спечели 15 от 19 мача, стигайки до титла в Стокхолм и полуфинал на US Open, като за малко не се класира за Финалите на АТР.



16



16 мача спечели Мария Шарапова след завръщането си в края на април, като игра полуфинал в Щутгарт и спечели титлата в Тяндзин.



20



На 20-годишна възраст Альона Остапенко стана първата непоставена шампионка в “Ролан Гарос” от 1933 година насам, както и най-младата победителка в Париж от 1997-ма, когато Ива Майоли спечели турнира.



23



Надал вече има на сметката си 23 финала в Големия шлем, от които е спечелил 16. Само Федерер има повече финали - 29 - и повече титли - 19.

It was an action-packed week at the #NittoATPFinals!



Catch up on the excitement with the best here: https://t.co/C0rtMtWEXZ pic.twitter.com/HykNVUJrdX — ATP World Tour (@ATPWorldTour) November 21, 2017

26



Откакто навърши 26-годишна възраст Григор Димитров за първи път стана шампион на турнир от “Мастърс” - в Синсинати - и грабна и титлата от Финалите на АТР, за да стигне до върховото в кариерата си трето място в световната ранглиста.



35



35-годишният Федерер е най-възрастният играч в историята със “слънчев дубъл” - успехи в “Мастърс”-ите в Индиън Уелс и Маями в един и същи сезон.



51



Младият талант от Канада Денис Шаповалов започна 2017-а около 250-о място в света, но я завърши на 51-ва позиция, като стигна и до четвърти кръг на US Open.



107



107 поредни турнири от сериите “Мастърс” бяха спечелени от европейци, преди американецът Джак Сок да прекрати серията с триумфа си в Париж.



957



Слоун Стивънс бе 957-ма в света през месец юли, а само шест седмици по-късно срази с 6:3, 6:0 приятелката си Мадисън Кийс във финала на US Open за първата си титла от Шлема. 2017 година в тениса бе белязана от невероятните постижения на Григор Димитров и от завръщането на върха на най-великите играчи Роджър Федерер и Рафаел Надал, които си поделиха титлите от Големия шлем. В момент, когато идва време за равносметка, ви представяме най-любопитните цифри и статистически факти от изминалите 12 месеца.Само една титла спечели Анди Мъри през 2017-а, преди да му се наложи да се откаже във втората половина на сезона след “Уимбълдън” поради контузия в бедрото. Шотландецът започна кампанията на върха в световната ранглиста, но триумфира единствено в Дубай, когато срази на финала Фернандо Вердаско.Двама души окупираха върха в световната ранглиста през 2017-а - Мъри и впоследствие Рафаел Надал, който се изкачи на челото на 20 август. Междувременно цели пет състезателки при дамите бяха номер 1 в класацията на WTA, като все пак Симона Халеп завърши сезона на върха.Само три сета загуби Рафаел Надал по пътя към 16-ата си титла от Големия шлем в US Open, като за трети път в кариерата си комбинира триумфа в Ню Йорк с трофея от “Ролан Гарос”.Четири различни победителки имаше при дамите в Големия шлем - Серина Уилямс спечели бременна Australian Open, 20-годишната Альона Остапенко изненада всички на “Ролан Гарос”, Гарбине Мугуруса триумфира в “Уимбълдън”, а възстановената от контузия Слоун Стивънс зарадва домашната публика на US Open.Само пет мача загуби Роджър Федерер през 2017-а, която бе една от най-успешните години в кариерата му. Пораженията дойдоха от Давид Гофен на Финалите на АТР, Хуан Мартин дел Потро на US Open, Александър Зверев в Монреал, Томи Хаас в Щутгарт и Евгени Донской в Дубай.С толкова сета Тим Европа надви Тим Свят в първото издание на демонстративния турнир “Лейвър къп”, останал в историята като първото събитие, на което Рафа Надал и Роджър Федерер играха на двойки.Толкова титли спечели Федерер през 2017-а, най-големият брой за него от 2007-а насам, когато грабна осем отличия.Осем тенисисти спечелиха титли за първи път в кариерата си, като най-впечатляващ бе успехът на Хьон Чун над Андрей Рубльов в първото издание на Финалите на “Следващата генерация” в Милано.Само девет мача изигра Серина Уилямс през 2017-а, с които успя да спечели 23-ата си титла от Големия шлем на Australian Open. През април великата американка обяви, че е бременна и пропуска остатъка от сезона, което означаваше, че е триумфирала в Мелбърн, докато е била с дете в корема си от два месеца.Люка Пуй надви Стив Дарсес и донесе десета “Купа Дейвис” на Франция.Новак Джокович почна годината втори в света и спечели две титли - в Доха и в Ийстборн, само че контузия в рамото го принуди да се откаже след “Уимбълдън” до края на сезона. Съответно сърбинът се срина до 12-а позиция в класацията на АТР.Хуан Мартин дел Потро направи силен рейд на финала на 2017-а и спечели 15 от 19 мача, стигайки до титла в Стокхолм и полуфинал на US Open, като за малко не се класира за Финалите на АТР.16 мача спечели Мария Шарапова след завръщането си в края на април, като игра полуфинал в Щутгарт и спечели титлата в Тяндзин.На 20-годишна възраст Альона Остапенко стана първата непоставена шампионка в “Ролан Гарос” от 1933 година насам, както и най-младата победителка в Париж от 1997-ма, когато Ива Майоли спечели турнира.Надал вече има на сметката си 23 финала в Големия шлем, от които е спечелил 16. Само Федерер има повече финали - 29 - и повече титли - 19.Откакто навърши 26-годишна възраст Григор Димитров за първи път стана шампион на турнир от “Мастърс” - в Синсинати - и грабна и титлата от Финалите на АТР, за да стигне до върховото в кариерата си трето място в световната ранглиста.35-годишният Федерер е най-възрастният играч в историята със “слънчев дубъл” - успехи в “Мастърс”-ите в Индиън Уелс и Маями в един и същи сезон.Младият талант от Канада Денис Шаповалов започна 2017-а около 250-о място в света, но я завърши на 51-ва позиция, като стигна и до четвърти кръг на US Open.107 поредни турнири от сериите “Мастърс” бяха спечелени от европейци, преди американецът Джак Сок да прекрати серията с триумфа си в Париж.Слоун Стивънс бе 957-ма в света през месец юли, а само шест седмици по-късно срази с 6:3, 6:0 приятелката си Мадисън Кийс във финала на US Open за първата си титла от Шлема.

Още по темата

0 0 0 1 1 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2007 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1