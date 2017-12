19-годишен талант подчини Интер и подлуди Милан

Отборът на Милан излъга Интер с 1:0 в дербито на Милано от четвъртфиналите за Купата на Италия, което за първи път в своята история се реши след продължения. Намиращият се в сериозна криза състав на "росонерите" спечели исторически мач срещу "нерадзурите" след 120 минути игра. Герой за "червено-черните" стана 19-годишният таран Патрик Кутроне , който влезе резерва и донесе успеха с гол в 104-ата минута на мача. На полуфинала през 2018 година играчите на Дженаро Гатузо излизат срещу Лацио който вчера надви Фиорентина също с 1:0 . Битката за финала ще се реши в два мача между януари и февруари."Росонерите" и "нерадзурите" се изправиха един срещу друг за 24-и път в тази надпревара. Седемкратният шампион на Европа има вече 10 успеха, докато "черно-сините" останаха със седем победи, колкото са и равенствата. Двата гранда не се бяха срещали в турнира от януари 2000 година, когато отново спореха за място на полуфиналите. Тогава още четвъртфиналите бяха в двама мача, като Интер победи с 3:2 като гост в първата среща, а след това двубоят завърши 1:1. @@@ Това бе четвъртият път, когато двата клуба излизаха един срещу друг на тази фаза в турнира, като Милан има вече предимство при победите с 3 на 1. Последното дерби в първенството през тази есен бе спечелено от "нерадзурите" с 3:2 , след като Мауро Икарди вкара хеттрик, а победният му гол дойде в продължението на редовното време от дузпа. Този път късметът бе с Милан, който заслужи ценната победа и продължава в битката за трофея. @@@ Часовете преди срещата Дженаро Гатузо разбра, че заради травма няма да може да разчита на титулярния си страж Джанлуиджи Донарума , който бе заменен от Марко Сторари в стартовите 11. 40-годишният ветеран се контузи в прасеца на загрявката, като под рамката на вратата застана Антонио Донарума , който направи дебют за клуба. 18-годишният му брат Джиджо Донарума пък бе върнат на пейката, когато се контузи Сторари, след като трябваше да гледа мача от трибуната и първоначално не бе включен в групата.Испанецът Сусо се завърна след наказание, а в атака му партнираха Никола Калинич Джакомо Бонавентура . Аржентинецът Лукас Билия и Мануел Локатели бяха сред титулярите в халфовата линия, където играеше още Франк Кесие Рикардо Родригес бяха в защита за "росонерите". Лучано Спалети заложи на Антонио Кандрева Иван Перишич и Мауро Икарди в атака.На вратата бе Ханданович, а пред него в защита играеха Жоао Кансело Юто Нагатомо , докато Матиас Весино Роберто Галярдини бяха опорните халфове в схемата 4-2-3-1.Двубоят имаше голям залог, след като двата тима загубиха едновременно последните си два мача в Серия "А". Нещо, което не се бе случвало от 69 години в калчото.

Гатузо бе на дузпа, а Спалети искаше тимът му да се вдигне след негативната серия през последните четири мача, в които отбеляза едва един гол за 390 минути, а единствената победа в този период дойде след дузпи с 5:4 срещу третодивизионния Порденоне на "Сан Сиро".

EDIT: Incredible fortune for Milan as #Donnarumma kicks into his own goal but ref adjudged #Ranocchia offside when Perisic hit that.



GOOOAAAAALLLLLL!!!! DISASTER for Milan as Antonio kicks it into his own goal. 0-1 | 24' #MilanInter #CoppaItaliapic.twitter.com/IOolntAyny