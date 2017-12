Бейзбол Звезда от МЛБ стана "Спортист на годината" в САЩ 27 декември 2017 | 18:57 - Обновена 0 0 0 0 1

Astros star Jose Altuve selected AP Male Athlete of the Year https://t.co/pIG21dknqc pic.twitter.com/f0BAuMYCEG — AP Sports (@AP_Sports) December 27, 2017

"Спечелихме Световните серии, а аз заслужих приза за най-полезен играч и чувството е такова, сякаш вече си постигнал всичко. Но това не важи за мен, защото аз се старая да бъда по-добър с всеки изминал сезон. Ако сме спечелили веднъж Световните серии, какво ни пречи да го направим пак? Ще играя за този клуб и за този град с цялото си сърце", каза звездата на Астрос.

Congrats to @JoseAltuve27 Named @AP Male Athlete of the Year.... https://t.co/kwABTHGBoB — SportsTalk 790 (@SportsTalk790) December 27, 2017

Вторият бейзмен на Хюстън беше един от малкото играчи, които преживяха болезнения процес по изграждане на отбора, което също повлия в избора на АП за спортист на годината в САЩ сред мъжете. Алтуве получи 715 точки от редакторите и директорите в агенцията и остави зад себе си куотърбека на Ню Ингланд Пейтриътс - Том Брейди. Той получи 646 точки, а трети се класира лидерът на баскетболния Кливланд - Леброн Джеймс (626).



Алтуве е вторият играч на Астрос с наградата за най-полезен играч, като другият е в Залата на славата - Джеф Бегуел.



