Световен футбол Джордж Уеа докосва президентския пост в Либерия 27 декември 2017 | 16:05 - Обновена 0 0 0 0 0

The Liberian people clearly made their choice yesterday and all together we are very confident in the result of the electoral process. #Liberia #Liberia2017 — George Weah (@GeorgeWeahOff) December 27, 2017

51-годишният Уеа е бивш футболист на италианския Милан, френските Монако и Пари Сен Жермен, английските Челси и Манчестър Сити, както и други клубове от Африка и Близкия Изток. "Благодарен съм на семейството ми, приятелите ми и всички мои поддръжници, които ми помогнаха по време на президентската кампания", написа Уеа в социалната мрежа "Tуитър".

I am deeply grateful to my family, my friends, and my loyal supporters who contributed to our campaign during this extremely long election season. We are on the verge of making history for our people. #Liberia #Liberia2017 #ChangeforHope — George Weah (@GeorgeWeahOff) December 26, 2017

Съперник на Уеа в президентската кампания беше 73-годишният Джоузеф Боакай, който заемаше вицепрезидентския пост в последните 12 години. В първия тур на изборите Боакай спечели 28.8 процента от гласовете, а Уеа - 38.4 процента. Бившият футболист Джордж Уеа ще бъде 25-ият президент на Либерия, след като спечели гласовете в 12 от 15 области в западноафриканската държава, сочат проучванията преди официалните резултати от балотажа. Той вече изрази благодарността си към гласувалите в "Tуитър" и добави, че планира да "освободи" страната.

