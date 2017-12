Хари Кейн задмина Шиърър и Меси на "Боксинг дей" (видео)

37 - Harry Kane has now scored 37 @premierleague goals in 2017, the most by a player in a single calendar year in the competition. Record. pic.twitter.com/NoqdTCoC7b — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2017

You’ve had a magnificent 2017 @HKane. You deserve to hold the record of most @premierleague goals in a calendar year. Well done and keep up the good work. ‍ — Alan Shearer (@alanshearer) December 26, 2017

Harry Kane:

Games: 52

Goals: 55



Leo Messi:

Games: 64

Goals: 54 pic.twitter.com/tpBZ9YOo0y — 90min (@90min_Football) December 26, 2017

.@HKane hat-tricks in 2017:



Jan 14 in PL v @WBA

Feb 19 in FA Cup v @FulhamFC

Feb 26 in PL v @stokecity

May 18 in PL v @LCFC (scored 4)

May 21 in PL v @HullCity

Sept 26 in CL v @apoelfcofficial

Dec 23 in PL v @BurnleyOfficial

Dec 26 in PL v @SouthamptonFC pic.twitter.com/NDD8XsiXZj — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 26, 2017

Тотнъм разби с 5:2 Саутхамптън на "Уембли" в първи двубой от кръга на "Боксинг дей" в Премиър лийг. Над всички бе Хари Кейн (22', 36, 67'), който подобри рекорда на Алън Шиърър за най-много голове във Висшата лига. Английският национал вече има 39 попадения за 2017, докато неговият именит предшественик вкара 36 през 1995-а. Освен това Кейн задмина Лионел Меси по общ брой голове, отбелязани за клубния и националния отбор през 2017-а. Деле Али (49') и Сон Хюн-Мин (51') направиха победата на Тотнъм още по-убедителна. Софиан Буфал (64') и Душан Тадич (51') се опитаха да отсрамят Саутхамптън. Муса Дембеле започнаха за домакините за сметка на Бен Дейвис Ерик Дайър успя да се възстанови навреме от контузията, получена срещу Бърнли , и също бе титуляр. Маурисио Пелегрино направи четири промени в своя състав. Ориол Ромеу , Софиан Буфал, Пиер-Емил Хьойберг Шейн Лонг стартираха. Вирджил ван Дайк отново не бе групата на светците" за днешния двубой.В петата минута домакините бяха близо до гола, след като Ериксен центрира по земя, а Хари Кейн засече на близката греда, но топката премина от външната страна на страничния стълб. Минута по-късно Форстър изби шут на Ериксен от границата на наказателното поле, а секунди след това топката се озова във вратата на гостите, но попадението правилно бе отменено заради засада на Ериксен.В 22-рата минута Хари Кейн бе изпуснат от бранителите на Саутхамптън и от малкото наказателното поле засече с глава центриране на Ериксен от фаул - 1:0 и рекорд за нападателя, който реализира 37-ия си гол в Премиър лийг за 2017-а.Легендарният Алън Шиърър, чийто рекорд подобри Кейн, веднага поздрави нападателя на Тотнъм в социалните мрежи."Светците" можеха да изравнят още в първата си атака след попадението на Кейн. Буфал нахлу в наказателното поле, но Лорис изби удара му. Роуз игра с глава и прехвърли вратаря, но топката рикошира в напречната греда. Впоследствие Лорис улови на голлинията.В 39-ата минута Кейн реализира 38-ия си гол за годината. Али изведе много добре Сон по левия фланг. Последният центрира по земя. Кейн отново бе непокрит и засече - 2:0. С това попадение голмайсторът на Тотнъм задмина Лионел Меси по общ брой голове, отбелязани за клубния и националния отбор през 2017-а. Кейн в този момент вкара 55-ото си попадение, докато звездата на Барселона остава с 54.Три минути преди почивката Сон поиска дузпа след единоборство със Стивънс, който не успя да играе с топката. Реферът правилно прецени, че нарушение няма.В самото начало на втората част Лонг се измъкна зад защитата, но в момента на нанасяне на удара се подхлъзна и не успя да затрудни Лорис. Малко след това пък изстрел на Лемина срещна гредата. След тези две положения, от които гостите не се възползваха, Тотнъм уби интригата с два бързи гола. Първо, в 49-ата минута, Деле Али направи преднината на "шпорите" класическа с много техничен удар по земя от границата на наказателното поле. Две минути след това Деле Али получи топката след грешка на "светците", напредна и намери Сон, който завърши хладнокръвно с удар в ъгъла.В 58-ата Хари Кейн остана на сантиметри от хеттрика, след като засече от въздуха центриране на Роуз, но топката профуча встрани от далечната греда.В 64-ата минута Софиан Буфал намали след удар до близката греда и недобра намеса на Юго Лорис . Три минути след това Кейн оформи своя хеттрик, след като получи от Али и копна елегантно топката за 5:1 - 39 гол за годината и осми хеттрик (б.ред шест от тях са в Премиър лийг).В 82-рата минута Душан Тадич реализира втори гол за Саутхамптън. Лорис боксира една топка точно към сърбина, който не сгреши.Тотнъм излезе на четвърто място, преди да са се изиграли останалите мачове от кръга. "Шпорите" имат 37 точки. Саутхамптън е 13-и с 19 пункта.