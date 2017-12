Пасторе призна за преговори с Интер

Халфът на Пари Сен Жермен Хавиер Пасторе коментира информациите за свой трансфер в Интер. Той призна, че разговори с представители на "нерадзурите" са водени, но още няма конкретен резултат.



"Да, агентите ми са говорили с представители на Интер, но нямаме договорка. Още сме на етап предложение. Интер е клуб, който много харесвам и с радост бих се върнал в Италия, ако се случи така, че трябва да напусна ПСЖ", каза Пасторе.



"Валтер Сабатини (настоящият спортен директор на Интер - б.р.) ме доведе в Палермо. Често се чувам с него, но това е нормално", добави аржентинският халф.



Пред "Gazzetta delo Sport" 28-годишният футболист отрече, че вече се е сбогувал със съотборниците си в ПСЖ.

