Ман Сити премина границата от 100 гола за годината и отметна с лекота 17-ата поредна

Манчестър Сити постигна 17-а поредна победа в Премиър лийг, след като разби с 4:0 Борнемут на " Етихад Стейдиъм ". След този успех "гражданите", които тази вечер преминаха границата от 100 гола, отбелязани в Премиър лийг за календарната година, увеличиха преднината си на 14 точки пред Манчестър Юнайтед , който по-късно гостува на Лестър . Два гола на Серхио Агуеро (27', 79') и попадения на Рахим Стълинг (53') и Данило (85') донесоха лесния успех на Сити. Загубата пък изпрати Борнемут в зоната на изпадащите. Давид Силва , който неочаквано пропусна дербито с Тотнъм заради семейни проблеми, се завърнаха сред титулярите на Джосеп Гуардиола . Серхио Агуеро отново бе предпочетен пред Габриел Жезус на върха на атаката.В състава на "черешките" имаше цели шест промени в сравнение с разгрома от Ливърпул преди седмица. Стийв Куук , Гослинг, Станислас, Уолсън, Симпсън и Фрейзър започнаха.В 20-ата минута Агуеро овладя добре центриране на Отаменди, след което стреля от 11 метра, но прати топката над вратата. Самият Отаменди тества Бегович пет минути след това със страхотен изстрел от далечна дистанция, но стражът изби. В 27-ата минута логичното се случи. Фернандино центрира от дълбочина, а Агуеро се измъкна на ръба на засадата и плонжирайки засече топката с глава. Това бе стотен гол за аржентинеца на "Етихад".В 53-ата минута Рахим Стърлинг удвои, след като без изведен зад гърба на отбраната от Агуеро. Английският национал завърши с хубав удар, отбелязвайки 12-ия си гол в Премиър лийг от началото на сезона.Кун Агуеро направи преднината на Сити класическа в 79-ата минута, когато засече с глава много добро центриране на резервата Бернардо Силва . Това бе гол №100 за "гражданите" през календарната година.Пет минути преди края Данило покачи на 4:0, след като получи от Стърлинг и стреля в близкия ъгъл.Манчестър Сити вече има 55 точки. Борнемут е 18-и с 16 пункта.