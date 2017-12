Световен футбол Бербатов: Нямам проблем с адаптацията, единственият ми проблем е контузията 19 декември 2017 | 10:40 - Обновена 0 0 0 1 6



Преди месец и половина Бербо разкри в студиото на Sportal TV, че обмисля възможността да поеме по треньорския път след време. Днес той потвърди това и в Индия: “Всеки футболист мисли, че може да е треньор, но малцина успяват. Ще излъжа, ако кажа, че не мисля за треньорство. Засега искам да играя още, след това ще прегледам другите опции. Треньорството е предизвикателство в списъка ми. Ще видим какво ми е приготвило бъдещето”, довери той. Dimitar Berbatov met the press today afternoon and answered their questions. More on his press conference coming soon. #KeralaBlasters #IniKaliMaarum #NammudeSwantham #KBFC #LetsFootball pic.twitter.com/MkLNka3erX — Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) December 19, 2017



“С годините човек започва да вижда футбола по различен начин. Винаги съм знаел, че ще дойде момент в кариерата ми, когато ще се върна по-назад и ще организирам играта. Обичам да разигравам, да подавам топката. Естествено, ако ми се отвори възможност да стрелям и да вкарам, ще го направя, това е в природата ми”, продължи голмайстор №1 в историята на националния ни отбор. Following a fine pass from Dimitar Berbatov, @Cristiano slotted home his 2nd and our 5th goal against West Brom in 2009! pic.twitter.com/7rI2DiXCXb — Manchester United (@ManUtd) December 16, 2017



“Дойдох тук, за да предам опита си. Всеки, който поиска съвет, ще го получи. Важно е младите футболисти да са амбициозни. Лесно е да играеш вкъщи. Когато излезеш в чужбина, е различно. В Европа са най-добрите играчи. Моят съвет е всеки, който има възможност, да поиграе в Европа, нека опита без страх, че ще се провали”, посъветва Митко. Here to meet #Berbatov. The Bulgarian hitman (playmaker) has finally agreed for an interaction. @KeralaBlasters fans, got any valid questions, please shoot. Thank you pic.twitter.com/XFc6Sp6Jk2 — Arun George (@saysarun) December 19, 2017



“За нас не е важно с колко ще победим, а да победим. Победата с 1:0 също дава три точки. Ясно е, че публиката иска изразителни победи, но невинаги можем да ги постигнем”, заяви той. Запитан за футбола в Англия, Бербо не скри, че се възхищава на играта на Манчестър Сити, макар и да симпатизира на Манчестър Юнайтед. “Манчестър Сити играе отлично. Това е футболът, който аз харесвам. Нуждаеш се от топката, за да бележиш. Това е философията на Сити. В същото време следя Манчестър Юнайтед, защото го харесвам. Имам страхотни спомени от периода си в Юнайтед”.



