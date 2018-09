Световен футбол Георги Христов с рекорден 13-и гол в САЩ (видео) 14 октомври 2017 | 02:02 - Обновена 0 0 0 0 6



Българинът завършва редовния сезон като най-резултатния играч на Тампа Бей Роудис. Втори след него е северноирландецът Мартин Патерсън с 9 гола. С тима от Флорида Христов ще участва за първи път в плейофите за изкачване в елита. Scoreless no more!



Georgi Hristov connects on the corner to put @TampaBayRowdies on the board!#ORLvTBR pic.twitter.com/pZjWEa65gn — USL (@USL) 13 октомври 2017 г. Победата в Орландо бе много важна, тъй като тя осигури домакинство за Тампа Бей Роудис в 1/4-финала следващата събота. Причината е, че тимът не може да изпадне от топ 4. Съперникът ще стане ясен след изиграването на всички срещи от кръга.



Христов откри резултата в Орландо в 74-ата минута. Той бе точен с глава след центриране от корнер на германеца Марсел Шефер. Малко след това капитанът на Тампа Бей Роудис Джо Коул, трикратен шампион на Англия с

FINAL The Rowdies beat @OrlandoCityB 2-0 and clinch a home playoff game next weekend. #ORLvTBR pic.twitter.com/TuQ1rULkd8 — Tampa Bay Rowdies (@TampaBayRowdies) 13 октомври 2017 г. Георги Христов потвърди, че се намира в страхотна форма с нов ключов гол за Тампа Бей Роудис. 32-годишният български нападател откри резултата при победата с 2:0 като гост на Орландо Сити II в мач от последния 32-и кръг на USL (II ниво на футбола в САЩ). Това бе 13-о попадение на пловдивчанина в първенството през този сезон и така той счупи рекорда от първата си година в Щатите. През 2013-а Христов се разписа 12 пъти в шампионата.Българинът завършва редовния сезон като най-резултатния играч на Тампа Бей Роудис. Втори след него е северноирландецът Мартин Патерсън с 9 гола. С тима от Флорида Христов ще участва за първи път в плейофите за изкачване в елита.Победата в Орландо бе много важна, тъй като тя осигури домакинство за Тампа Бей Роудис в 1/4-финала следващата събота. Причината е, че тимът не може да изпадне от топ 4. Съперникът ще стане ясен след изиграването на всички срещи от кръга.Христов откри резултата в Орландо в 74-ата минута. Той бе точен с глава след центриране от корнер на германеца Марсел Шефер. Малко след това капитанът на Тампа Бей Роудис Джо Коул, трикратен шампион на Англия с Челси , бе сменен и Христов сложи лентата. Уругваецът Себастиан Гуенсати вкара за 2:0 в продължението.

Още по темата

0 0 0 0 6 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 6392 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1