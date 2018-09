Тенис Официално: Тийм е четвъртият участник във Финалния турнир на ATP 13 октомври 2017 | 19:00 0 0 0 0 1



Watch out London, the Dominator is back...



Congratulations to @ThiemDomi on securing a #NittoATPFinals place for the second year in a row pic.twitter.com/WYXgYaoUXo — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2017

Във Финалния турнир на ATP всяка година участие взимат осемте тенисиста с най-много точки през сезона. Австриецът Доминик Тийм е четвъртият тенисист, който се класира за тазгодишното издание на Финалния турнир на ATP. Състезанието ще се проведе от 12 до 19 ноември в зала “O2” в Лондон. Световният №7 Тийм ще участва за втора поредна година в престижната надпревара. 24-годишният австриец се присъединява към световния №1 Рафаел Надал (Испания), носителя на рекордните 19 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер (Швейцария) и младата германска звезда Александър Зверев, които вече си осигуриха участие в турнира.С огромни шансове да дебютира в надпреварата в английската столица е и най-добрият български тенисист Григор Димитров, който в момента е шести в класацията за точки от началото на годината ATP Race.Очаква се съвсем скоро да бъде обявено и класирането за турнира на шампиона от US Open 2014 и финалист на тазгодишния “Уимбълдън” Марин Чилич. Хърватинът в момента е пети в ATP Race, а утре ще се изправи срещу Рафа Надал на полуфиналите на “Мастърс”-а в Шанхай.Във Финалния турнир на ATP всяка година участие взимат осемте тенисиста с най-много точки през сезона.

