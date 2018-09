Бойни спортове Кале Зауерланд: Пулев не е фаворит, но има огромни шансове срещу Джошуа (видео) 13 октомври 2017 | 18:39 - Обновена 0 0 0 2 23 Промоутърът на Кубрат Пулев – Кале Зауерланд, смята, че българинът има огромни шансове в мача срещу Антъни Джошуа за световните титли в тежка категория на 28 октомври в Кардиф. Според Зауерланд шампионът има слабости, от които Кобрата може да се възползва. "Incredible" Kubrat Pulev sellout to take @anthonyfjoshua earnings for 2017 past Gareth Bale's | @MirrorAnderson https://t.co/8qXEYaNKHQ pic.twitter.com/FLUy4hlB7H — Mirror Fighting (@MirrorFighting) 10 октомври 2017 г. „Шансовете на Кубрат са огромни. Трябва да гледаме фактите преди мача. Не приказките на телевизиите, промоутърите и т.н., а фактите. Имаме страхотен млад шампион, чиито силни страни са ясни. Той е невероятно силен, невероятно бърз, невероятно атлетичен. Но има и слаби страни. Колко рунда е направил? Със сигурност не са много. Това говори и за силните му страни, но е и негова слабост. Той е неопитен като професионалист. Като аматьор има около 40 мача. Антъни сам казва, че още се учи. Иска ми се Кубрат да се беше бил с Джошуа, преди Антъни да срещне Кличко. Защото Джошуа няма да се умори така отново, както го направи срещу Владимир. Дали има проблем с издръжливостта? Ако го погледна, бих казал: „Вероятно.“ Защото силните страни са и слабости. Той е огромен като Титаник. Е, не точно като Титаник, защото той потъна. Но Джошуа е като гръцки бог, като Херкулес. В същото време дали Херкулес ще изкара 36 минути? Това е доста време, за да носиш всички тези мускули, когато те тестват. Големият проблем е, че повечето хора не могат да изкарат 36 минути с Антъни. Кубрат може“, каза Зауерланд пред iFL TV. Според промоутъра това, че Кобрата загуби с нокаут от Владимир Кличко предишния си мач за световната титла през 2014, не е от такова значение, защото сега българинът е различен. „Хората казват: „Но той падна с нокаут от Кличко.“ Гледайте пак онзи мач. Първо – треньор на Кубрат тогава беше аматьорски треньор. Нямаше тактика в онзи мач. Той всъщност не слушаше никого и излезе да се бие. Но в следващите мачове видяхме един напълно различен Кубрат. И тогава почти се получи, защото той разклати Кличко много ясно.Но той влезе на ринга като камикадзе. Ако погледнете реакцията на щаба на Кличко след мача с Кубрат и я сравните с други мачове – изглеждаше, че са спечелили безспорната световна титла за 5-и път, че са спечелили лотарията. Всички в ъгъла му избухнаха, никога не съм ги виждал така. Защо? Защото знаеха какви са опасностите от Кубрат Пулев. Пулев обича да се бие с по-едри боксьори, мрази мачове с по-дребни. Вижте кои е побеждавал – Александър Устинов, Тони Томпсън, Александър Димитренко, който тогава все още нямаше загуба. Не казвам, че тези боксьори са на нивото на Джошуа. Така че и Пулев трябва да е много по-добър в сравнение с преди“, допълни Зауерланд. On route to the Wembley Weigh-In #GrovesCox #AliTrophy pic.twitter.com/lDem2aiDbh — Kalle+NisseSauerland (@SauerlandBros) 13 октомври 2017 г. Той се върна отново към последния мач на Джошуа – победата с технически нокаут срещу Владимир Кличко на „Уембли“ в края на април. Зауерланд смята, че Кличко вече е минал най-добрите си години. „Не искам да отнемам нищо от мача между Джошуа и Кличко на „Уембли“, това беше огромна вечер за бокса и за всички в спорта. Но ако погледнем по-внимателно – имаме млад шампион срещу човек, който вървеше надолу в кариерата си. Кличко беше загубил срещу Тайсън Фюри, не получи никакъв шанс. В мача преди това срещу Брайънт Дженингс също не се представи добре. В крайна сметка това беше Кличко, който беше преминал най-добрите си години. Но този Кличко свали Джошуа и трябваше да го довърши. Мисля, че всеки експерт го видя. Антъни направи страхотно измъкване и след това спечели мача. Дали ще може да се измъкне така от подобна ситуация срещу Пулев? Няма никакъв шанс Пулев да го изпусне. Ще бъде като заек, който е на пътя на огромен камион, движещ се със 120 мили в час. Кличко обаче не го довърши, а трябваше. Но да не забравяме, че Кличко е от грешната страна на 40 г. Така че не искам да отнемам нищо от историята на онзи мач, тя беше като история от филм за Роки. Но това сега не е филм за Роки. Това е Кубрат Пулев, българин, от улиците на София. Той е готов за тежък мач. Не казвам, че сме фаворити. Просто казвам, че ще е тежка вечер. И това не е Северен Лондон, където аз съм израснал и където е израснал Джошуа. Не, улиците на София ще излязат на ринга в Кардиф. Това е различно. София идва в Кардиф, а не Владимир с неговия „Ролс-Ройс“, каза още промоутърът. udarsport.bg Искаш ли и ти да подкрепиш Кубрат на живо? Разбери как да спечелиш билети за мача - btfr.co/pulev. JOSHUA vs PULEV FIGHT SHOWN LIVE HERE 28TH OCTOBER

We reached capacity for the last fight we aired, so arrive early to avoid disappointment! pic.twitter.com/oUrlBxFvbS — Shenanigans Preston (@ShenanigansPRE) 2 октомври 2017 г.

