Волейбол Волейболна лига на нациите заменя Световната лига и Световното Гран При 13 октомври 2017



Волейболната лига на нациите е съвместен проект на FIVB, IMG и 21 национални федерации, които ще представят волейбола по начин, който не е виждан до този момент. Както при мъжете така и при жените, ще участват по 16 отбора – 12 основни тима, които ще са ядрото на турнира, и четири "претенденти". В турнира ще се играе по системата "всеки срещу всеки" и ще се проведат общо 130 мача. Всеки отбор ще има по минимум 15 срещи, а всяка от т.нар. основни нации ще има възможност да бъде домакин на най-малко една от групите.



Използвайки границите на технологиите, иновациите и дигиталното излъчване, зрители в къщи ще стана свидетели на нови и различни ъгли на излъчване, демонстрирайки атлетизма на едни от най-добрите играчи в света. За първи път FIVB, в сътрудничество с IMG, ще поеме пълен контрол върху продуцирането на съдържанието, подобряване на качеството и промотирането. Международната федерация ще приложи и нова концепция, наречена "активен ангажимент", при която феновете ще участват във всяко разиграване.

ICYMI...#FIVB has announced the new #VolleyballNationsLeague for 2018! What's it about? Learn more: https://t.co/amwyCZ8FtC pic.twitter.com/GlQ8VzOqvk — FIVB (@FIVBVolleyball) October 13, 2017

"Това е ключов момент за бъдещето на нашия спорт. Волейболната лига на нациите е най-важното събитие в историята на FIVB и ще революционализира начина, по който изглежда волейбола, поставяйки феновете в центъра на случващото се, не само тези в залата, но и тези извън залата, ще бъдат в сърцето на действието", заяви президентът на FIVB д-р Ари Граса по време на тържествата за 70-годишнината на федерацията в Париж.



"Това е много вълнуващо развитие за FIVB и ние сме щастливи, че можем да имаме ключова роля във Волейболната лига на нациите. Тази уникална инициатива и формат дават началото на нова ера в този спорт и ще доведе до още по-вълнуващо преживяване за всички, които участват – от отборите и играчите до феновете и зрителите, които ще наблюдават срещите на различните медийни платформи. Волейболът има много светло бъдеще", добави съпредседателят на WME|IMG Лорис Франсини.



Във Волейболната лига на нациите при мъжете България е отбор "претендент" заедно с Австралия, Канада и Република Корея. Ядрото на турнира е Бразилия, Италия, САЩ, Китай, Сърбия, Франция, Аржентина, Иран, Полша, Германия, Япония и Русия. В следващите пет сезона на проекта тези 12 основни отбора няма да могат да изпаднат от първото ниво на турнира независимо от мястото си в крайното класиране. За сметка на това четирите претенденти са заплашени от изпадане в по-долната дивизия - Лигата на претендентите, през всеки един от сезоните.

TOP NEWS: Introducing the new #VolleyballNationsLeague! 12 core teams, 4 challenger teams & 130 matches! More https://t.co/NjABfa5MM9 pic.twitter.com/r95ddBPe81 — FIVB (@FIVBVolleyball) October 12, 2017

Във Волейболната лига на нациите при жените България е във второто ниво – Лигата на претендентите. Дванадесетте основни страни са Бразилия, Италия, САЩ, Китай, Сърбия, Холандия, Тайланд, Турция, Република Корея, Германия, Япония и Русия. А отборите "претенденти" са Аржентина, Доминиканска република, Полша и Белгия.



