Европейски футбол Алегри: Цялата лига е срещу Юве, всички искат да ни бият 13 октомври 2017 | 17:11 - Обновена 0 0 0 0 6



“Знаем, че тази година всички отбори от лигата са срещу нас. Всички те искат да ни бият. Рома, Интер, Милан и #Juventus, #Allegri: "It will take something extra to win this year. VAR? I am in favor" https://t.co/LhXsvNdP0Z — Pablito (@ilcano22) October 13, 2017



Утре вечер шампионите приемат Лацио, а този кръг предлага още две големи дербита: Рома - Наполи и Интер - Милан. През изминалото лято “бианконерите” вече играха срещу “орлите” от Рим и загубиха - в мача за Суперкупата на Италия (2:3).



“Ще ни бъде трудно срещу Лацио. Длъжни сме да не допускаме отново да ни нападат на контраатаки. Защото ако ни вкарат гол, ще трябва да насочим прекалено много от усилията си в предни позиции, а в такива двубои и играта в отбрана е от огромно значение”, добави Алегри. #Allegri : "don’t tell #Mandzukic that he’s injured, If you do that he’ll get angry. He’s back and he’s fine." #JuveLazio pic.twitter.com/zvgtvzNWPV — Black&White (@Black_WhiteNYC) October 13, 2017



Треньорът потвърди, че и този сезон целта пред отбора е постепенно да набира скорост, за да бъде в оптимална форма през март. Наставникът на Ювентус Масимилиано Алегри не си прави илюзии за пореден безоблачен поход към още една титла в калчото. Тимът е първенец в последните шест кампании на Серия “А”, което няма как да не дразни съперниците.“Знаем, че тази година всички отбори от лигата са срещу нас. Всички те искат да ни бият. Наполи Лацио - всички тези са ни още по-ядосани в сравнение с предишния сезон и са амбицирани да ни свалят от върха. Това означава, че трябва да се потрудим малко повече и то в точно определени ситуации”, заяви Алегри.Утре вечер шампионите приемат Лацио, а този кръг предлага още две големи дербита: Рома - Наполи и Интер - Милан. През изминалото лято “бианконерите” вече играха срещу “орлите” от Рим и загубиха - в мача за Суперкупата на Италия (2:3).“Ще ни бъде трудно срещу Лацио. Длъжни сме да не допускаме отново да ни нападат на контраатаки. Защото ако ни вкарат гол, ще трябва да насочим прекалено много от усилията си в предни позиции, а в такива двубои и играта в отбрана е от огромно значение”, добави Алегри.Треньорът потвърди, че и този сезон целта пред отбора е постепенно да набира скорост, за да бъде в оптимална форма през март.

Още по темата

0 0 0 0 6 РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 3021 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1