Дел Потро от корта директно в болницата

Delpo down!



The Argentine takes a fall but is back on his feet... https://t.co/kRsZ9uv0ca#SHRolexMasters pic.twitter.com/Ru1EA11307 — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2017

29-годишният аржентинец получи медицинска помощ и не само доигра, но и спечели мача с Троицки, след което веднага се отправи към местна болница за изследвания. Все още не е ясно дали 198-сантиметровият гигант ще е в състояние да играе утре. Шампионът на US Open за 2009 година Хуан Мартин Дел Потро се класира на полуфиналите на “Мастърс”-а в Шанхай, но получи травма в китката на лявата ръка, заради която може изобщо да не излезе на корта утре. Поставеният под №16 аржентинец надви днес сърбина Виктор Троицки с 4:4, 6:1, 6:4. В третия сет обаче Делпо, чийто съперник на полуфиналите ще бъде Роджър Федерер (Швейцария) или Ришар Гаске (Франция), падна лошо и контузи китката си. Това се случи при 2:2 и 15:15 в решаващата част. Както е известно, Дел Потро е измъчван от проблеми с китките през голяма част от кариерата си.29-годишният аржентинец получи медицинска помощ и не само доигра, но и спечели мача с Троицки, след което веднага се отправи към местна болница за изследвания. Все още не е ясно дали 198-сантиметровият гигант ще е в състояние да играе утре.

