Уайлдър: Антъни купи първата си титла

When it comes to who’s the best, it ain’t no doubt in my mind I am. I don’t need more time to put myself in a better position to beat anyone pic.twitter.com/025MSj2EKv — Deontay Wilder (@BronzeBomber) 13 октомври 2017 г.

"Тема Спорт" ‍ Bro WTF @anthonyfjoshua?

You Going To Soon Be Ramming Your jab Down My Throat!? TBH That don’t sound too good.... pic.twitter.com/n1PYuThvCf — Deontay Wilder (@BronzeBomber) 10 октомври 2017 г. Световният шампион на WBC Дионтей Уайлдър обвини Антъни Джошуа и неговия агент Еди Хърн, че на практика са купили първата му титла – тази на IBF. Американецът, който има 37 победи, от които 36 с нокаут, ще се изправи срещу Бърмейн Стивърн на 4 ноември, за да защити пояса си. Той упорито предизвиква Ей Джей за обединяващ бой през следващата година, като победителят прибере 4 от 5-те най-значими титли в света. Последната е притежание на Джоузеф Паркър (WBO).„Джошуа е нищо повече от един страхливец. Той не е никакъв шампион. Предизвиквам го от толкова много време, а той все бяга. Не казва, че е най-добрият, защото не смее да го направи. Купиха му първата титла в мача с Чарлс Мартин. Та той дори не бе готов да я спечели, но видяхте какъв фарс бе онзи двубой. Хората казват, че той е най-добрият, но го е страх да го изрече, защото знае, че ще излъже. Говоря от мое име и съм категоричен, че аз съм най-добрият на планетата. Ще изляза не просто да го победя, но да го нараня. Ще бъда толкова брутален, че ще го закарам на място, където няма да му се иска да живее повече. Аз съм добър човек извън ринга, но на него превключвам на друга вълна и нищо не може да ме спре”, изригна Бронзовия Бомбардировач.

