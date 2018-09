Тенис Светилата в тениса очаровани от българското вино 13 октомври 2017 | 14:25 - Обновена 0 0 0 0 1 Най-важните хора в този спорт опитаха F2F на New Bloom Winery



Световният тенис елит даде висока оценка за организацията на най-големия образователен форум за този спорт. Събитието се провежда от 11-ти до 14-ти октомври в София. За четири дни в България дойдоха световни експерти в областта на треньорското обучение, състезателите и спортната наука за Световната треньорска конференция на Международната тенис федерация (ITF). Конференцията събра над 650 треньори и експерти от близо 90 страни. Специалните гости бяха изненадани и със специални подаръци от изба New Bloom. Българският производител осигури специални награди – вина от серията F2F (Face-to-Face).



„Щастливи сме, че можем да покажем пред експерти в света на тениса модерното лице на винопроизводството в България. Вярваме, че именно качественото българско вино е най-добрата визитна картичка на страната.“, коментираха от производителя.





Face-to-Face (F2F) е серия барикови вина. Тя включва едно бяло и две червени вина. Бялото F2F е от сорта Шардоне, едното червено F2F е от немския сорт Дорнфелдер. Третото вино в серията е купаж от сортовете Каберне Совиньон, Сира и Регент. New Bloom Winery e единственият производител в България, който отглежда лозови масиви от немските сортове Дорнфелдер и Регент. Първата реколта на Дорнфелдер изобщо в България бе реализирана именно под марката Face to Face и още от първия път беше отличена на едно от най-престижните винени изложения Mundus Vini в Германия. Лозята на New Bloom Winery се намират в Тракийска низина и според производителя – именно тероарът и добрият климат за отглеждане на грозде в региона дават възможност на тези сортове да разкрият най-доброто от себе си. Във вината се влага само най-доброто грозде, набрано и сортирано на ръка. Това е причината и за лимитирания брой бутилки в серията - не повече от 5000 бутилки от вид. Всеки от сортовете отлежава в нови френски барици от 6 до 14 месеца. В избата правят редукция на добива, за да изкарат максимум по 600 кг от декар – така си гарантират, че само най-качественото грозде отива за производство. Серията F2F може да се открие основно в по-висок клас ресторанти в София.

