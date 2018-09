Wizz Air София маратон в неделя отново с няколко мощни благотворителни каузи

Лека атлетика

Всяка година Софийският маратон е свързан с много благотворителни каузи. И сега покрай състезанието – вече с името Wizz Air София маратон – отново ще се събират средства в полза на деца с различни специални нужди.



Операция „Жълти стотинки“ 2017 на VIVACOM. Тази година кампанията се реализира в партньорство с фондация И АЗ МОГА / I CAN TOO и ще помогне на деца с множествени увреждания, за които се полагат грижи в столичния дневен „Център за Надежда“. Цел на кампанията е набирането на средства за осигуряване на повече терапевти за децата. VIVACOM и нейните партньори ще могат отново да помогнат, като удвоят дарените стотинки от гражданите, във финансови средства или дарения в натура. Лица на кампанията са легендарният гимнастик олимпийският медалист Йордан Йовчев и суперпопулярната певица Белослава.



И АЗ МОГА подпомага над 650 деца със специални нужди и техните семейства и подкрепя два съществуващи центъра - Дневен Център „Център за Надежда“ за деца с множествени увреждания и Училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“ - като насочва дарители към тях и създава програми, в подкрепа на децата, които ги посещават.



Наред с това и тази година бензиностанции ЕКО отново събират средства за децата болни от аутизъм, като всеки пробяган от техни служители километър се умножава в лева.



Друга благотворителна кауза на организацията „Running 4 those who can’t“ набира средства за закупуване на специализирани столове за децата, които не могат да бягат.



“Всяка есен Маратонът фокусира огромен медиен и обществен интерес, с него са свързани значими благотворителни и социални каузи. Само за миналата година подобни благотворителни инициативи събраха покрай Маратон София близо 50 000 лв. Ето защо съм уверен, че с общи усилия можем да направим нещо наистина полезно за доброто бъдеще”, заяви Анатоли Илиев, основен организатор на маратона през годините и в момента орг. секретар на София – Европейска столица на спорта.



Ще има ли рекорд на трасето?

Маратонът е тази неделя, със старт-финал пред Националния стадион, първите потеглят по трасето малко сред 9.30 ч. Заедно с масовия старт се очаква над 4000 да бъдат участниците в 34-ото издание на проявата, което ще бъде абсолютен рекорд за последните години. Окончателната бройка на регистрираните в дългите дистанции е 2910, а само чужденците са 744 - два пъти повече от миналата есен, съобщава www.sofia2018.bg. Те са от 46 държави. Победителите ще вземат по 8000 лв. при мъжете и при жените. Наградният фонд отново е рекорден. За втора поредна година специален паричен бонус от по 300 лв. е предвиден за най-бързите софиянци в класическия маратон. Новото тази есен е паричната награда от 500 евро за подобрен рекорд на трасето: при мъжете под 2.15:45 часа на етиопеца Гудета Бирату от 2016 г. и при жените под 2.39:38 ч. на Белайнеш Югезу (Ет) също от миналата година. Най-голямата интрига обаче е дали за първи път ще бъде спечелен големият бонус от 20 000 лв., шанс за това имат само двама: мароканецът Абделади Тиар и кенийката Рут Матебо. Джакпотът е предвиден за общо най-добро представяне в трите маратона от атлетическата верига “Бягането като начин на живот“ – Стара Загора, Варна и София - в една година чрез класиране по специална точкова система.



Тази година едно от най-мащабните и вълнуващи спортни събития в страната отново е част от инициатива „София2018 - Eвропейска столица на спорта“. Организатори на Wizz Air София Маратон са Фондация „София – Европейска столица на спорта“, Столична Община, Министерството на младежта и спорта, БОК и БФЛА. Всички те напомнят на гражданите, че част от столичните булеварди край Националния стадион, НДК и Южния парк ще бъдат затворени в неделната сутрин и апелират за разбиране поради преминаването на атлетите по следния маршрут: Старт Национален стадион, после по бул. Евлоги и Христо Георгиеви, бул. Фритьоф Нансен, бул. Патриарх Евтимий, бул. Витоша, бул. България до бул. Петко Тодоров и обратно по бул. България, бул. Петко Каравелов, бул. Арсеналски, бул. Черни връх, бул. Евлоги и Христо Георгиеви и финал пред Националния стадион.



“Арката на победителя” ви очаква за снимки с шампионите и селфита

Край финала в неделя ще бъде разиграна томбола с 20 награди сред всички завършили масовото бягане на 3 км. За доброто настроение са предвидени много други призове, викторини и забавления. Отново специална “Арка на победителя” ще бъде изградена в зоната на старт/финала, пред нея участниците и зрителите ще могат да се снимат за спомен и да си правят селфита със спортните звезди. Парични награди ще има и за всички призьори до 6-о място на 21 км и на 10.5 км. Всеки стартирал ще получи рекламна тениска, а успешно завършилите основните дистанции ще бъдат отличени с уникално красив медал за участие като спомен от събитието.