ЦСКА-София срещу расизма

БГ Футбол

ЦСКА-София се включи в инициативата на Българска асоциация спорт за всички срещу расизма. Футболистите, облечени в специални тениски, заснеха видеоклип, в който приканват всички да кажат "Не на расизма!". Преди мача с Пирин в неделя тимът ще излезе на стадион "Българска армия" със същите фланелки.



ЦСКА-София е първият български клуб, който се включва в инициативата. Един от основните спонсори на отбора - WINBET, е партньор на Българска асоциация спорт за всички и подпомага за популяризиране на посланието, че всички хора, независимо от техния пол, раса, религия и др, са равни. Българска асоциация спорт за всички е неправителствена национална спортна организация, развиваща дейност в областта на спорта за всички и целяща да популяризира здравословния начин на живот вече повече от 25 години.



Асоциацията е партньор в Проект BRISWA - the BALL ROLLS IN the SAME WAY for ALL, който е съфинансиран от ЕС по програма ЕРАЗЪМ +. Проектът се занимава с проблема за расизма във футбола (и в спорта като цяло) и се цели да разпространи посланието за равенство между раса, пол, религия и др. сред футболистите, особено младите хора, като по този начин се опитва да „изрита" расизма далече от терените, игрищата, стадионите и други. Партньори по проекта са държавите Италия, Унгария, Гърция, Румъния, Сърбия и България.