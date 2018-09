Тенис Шарапова на крачка от първи финал след аферата с мелдония 13 октомври 2017 | 10:32 - Обновена 0 0 0 0 2



Шарапова допусна пробив на старта, но впоследствие взе 10 от следващите 12 гейма по пътя си към успеха. Така в спор за място на финала тя очаква победителката от двубоя между третата в схемата и защитаваща титлата си от миналия сезон Шуай Пън (Китай) и Сара Сорибес Тормо (Испания).



30-годишната рускиня достигна до втори полуфинал в турнирите на WТА след завръщането си на корта в края на април след 15-месечно наказание заради употреба на забраненото вещество "мелдоний".

Шарапова, която има 35 титли в кариерата си, се стреми към първи финал за сезона.



Through to the SF? Check! Spoke Chinese? Check!



