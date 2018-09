Европейски футбол Изчислиха средната цена на билета в Премиър лийг 13 октомври 2017 | 10:25 - Обновена 0 0 0 0 1



34% от притежателите на сезонни карти пък са платили по-ниска от номиналната цена, тъй като са се възползвали от намаления за лоялност и ранна продажба.



Средната цена на пропуск за гостуване пък възлиза на 26 паунда, благодарение на миналогодишното споразумение между клубовете, според което в следващите три сезон ще има максимална цена от 30 паунда за гостуващи привърженици.



Изготвената статистика показва още, че 74% от феновете по стадионите са притежатели на сезонни билети. The importance of away fans in the #PL has been recognised by clubs with the cap on ticket prices in place for this season and next pic.twitter.com/VNZKvmPyXB — Premier League (@PLSpokesman) October 13, 2017 Comprehensive research, conducted with EY, has found that the average ticket price across the #PL is £32 pic.twitter.com/oAKiZXweg5 — Premier League (@PLSpokesman) October 13, 2017

