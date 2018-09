Довициозо с най-добро време от петъчните тренировки, Маркес с падане (видео)

Пилотът на Ducati и претендент за титлата в MotoGP Андреа Довициозо оглави класирането във втората свободна тренировка от състезателния уикенд в Япония, докато Марк Маркес катастрофира в заключителната фаза на сесията.

Пистата бе мокра заради обилни дъждове и в първата тренировка Маркес бе най-бързият пилот с време 1:55.418 минути. Четвърт час преди края на втората сесия обаче Довициозо записа време с шест десети по-добро от това на Маркес сутринта и то остана неподобрено до последната обиколка на пилотите.

Скоро Маркес успя да скъси съществено изоставането си спрямо италианеца до 0.043 секунди, но веднага след това претърпя катастрофа и сложи преждевременен край на сесията си.

Постижението на Марк след падането остана непокътнато, а на третата позиция изненадващо финишира пилотът на Aprilia Алейш Еспергаро с изоставане от едва 0.184 секунди от Довициозо.

Хорхе Лоренсо остана четвърти и осигури на Ducati втори заводски мотор в топ 4, докато Йоан Зарко със сателитна Yamaha отново бе най-бърз за конструктора. Данило Петручи зае шестата позиция, следват от Андреа Яноне със Suzuki, който изпробва нови аеро елементи този уикенд. Двамата пилоти с Honda Дани Педроса и Кал Кръчлоу и новобранеца на пистата със Suzuki Алекс Ринс допълниха топ 10.

Сесията се оказа нова порция главоболия за заводските пилоти на Yamaha Маверик Винялес и Валентино Роси, които останаха съответно 11-и и 12-и с изоставане около секунда и половина спрямо Довициозо.

Брадли Смит (КТМ) и Скот Рединг (Pramac Ducati) също претърпяха леки инциденти във втората сесия, а в първата Хорхе Лоренсо и Кал Кръчлоу катастрофираха, като испанецът получи лека контузия в лявата ръка.

Квалификацията за ГП на Япония в събота стартира в 08:10 часа българско време.

Топ 5 в генералното класиране на MotoGP 4 кръга преди края на сезона:

1. Марк Маркес (Honda) - 224 т.

2. Андреа Довициозо (Ducati) - 208 т.

3. Маверик Винялес (Yamaha) - 196 т.

4. Дани Педроса (Honda) - 170 т.

5. Валентино Роси (Yamaha) - 168 т.