Григор направи страхотен мач, но пак преклони глава пред Надал (видео + галерия)

За втора поредна седмица и за общо 11-и път в кариерата си 26-годишният хасковлия се изправи срещу испанската суперзвезда. Преди седмица Димитров загуби в три сета от носителя на 16 титли от "Големия шлем" на 1/2-финалите в Пекин. Димитров продължава да има само една победа във вече 11 мача срещу намиращия се във фантастична форма Рафа. В началото на годината двамата изиграха един от най-добрите мачове от началото на сезона - на полуфиналите на Australian Open, като тогава Надал пречупи хасковлията в пет сета. В Мелбърн мачът между двамата продължи над 5 часа, а сега на 31-годишния Надал му бяха необходими "само" 2 часа и 32 минути, за да се поздрави с 15-ата си поредна победа.



Надал записа днес 64-а победа от началото на годината, като има само 9 поражения. Освен това испанецът вече има 870 победи в кариерата си. По този начин Рафа се изравни с американеца Андре Агаси на шестото място в "Оупън ерата" в класацията за най-много победи. Надал е на 7 победи от петия Джон Макенроу, а пред испанеца в тази класация са още рекордьорът Джими Конърс (1256), Роджър Федерер (1121), Иван Лендъл (1068) и Гийермо Вилас (929).



Up now Nadal vs Dimitrov #nadal #dimitrov @rafaelnadal @grigordimitrov #shrolexmasters #shanghairolexmasters

ПЪРВИ СЕТ:



Григор първи имаше началния удар в мача и взе на 15 откриващото си подаване. Надал взе доста по-трудно първия си сервис-гейм, след като Димитров направи няколко много добри ретура и при 30:40 имаше брейкпойнт. Григор обаче не успя да се справи с втория сервис на испанеца при точката за пробив и се стигна до равенство, след което лидерът в световната ранглиста измъкна гейма. Димитров взе на 15 и второто си подаване в срещата, като спечели страхотна точка за 30:15, при която и двамата тенисисти демонстрираха уменията и бързината си, но българинът надделя с чудесно отиграване на мрежата.



В следващите минути и двамата бяха много сигурни, когато притежаваха началния удар. При 3:3 Димитров трябваше да се измъква от 15:30, но не трепна и с три блестящи точки (едната спечели с ас) взе най-трудното си подаване от началото на двубоя, повеждайки с 4:3.



Качеството на тениса и на двамата бе много високо, но Надал се разигра и започна да прави невероятни удари. Така Димитров бе притиснат до стената при 0:40 в деветия гейм. Българинът първоначално се измъкна, стигайки до 40:40, но Рафа продължаваше да показва страхотен тенис и успя да реализира първия пробив в мача, което му даде възможност да сервира за първия сет при 5:4. Димитров се пребори за 15:30 в десетия гейм, но Надал бе безпощаден и с 6:4 затвори първата част.



ВТОРИ СЕТ:



Григор бе убедителен на старта и на втория сет, като взе на 15 първия гейм, в който сервираше в тази част. Испанецът отговори с гейм на нула, но и Димитров бе убедителен в следващото си подаване, печелейки го на 15, въпреки че загуби първата точка.



Showtime in Shanghai



Sensational from Grigor Dimitrov and Rafa Nadal.... @tennistv @rafaelnadal @grigordimitrov #shrolexmasters

Веднага след това имаше критичен момент за хасковлията, който при 30:40 трябваше да отразява брейкпойнт. Григор устоя на напрежението и успя да излъже съперника си, стигайки до 40:40, а след това взе още две поредни точки и не позволи да бъде пробит - 3:2. Надал продължаваше да играе много силно и не даваше шансове на Димитров в геймовете, в които сервираше, но и българинът бе стабилен и не се огъваше. При 4:4 хасковлията спечели най-лесното си подаване от много време насам, повеждайки с 5:4 след гейм на нула. При 5:5 Димитров се измъкна по блестящ начин от 15:30 и си осигури минимум тайбрек във втория сет.



Вторият сет действително трябваше да бъде решен в тайбрек, който не започна добре за Димитров. Грешка от бекхенд на хасковлията донесе мини-пробив на Надал още в първата точка и испанецът се възползва, повеждайки с 3:0. След това обаче Димитров показа характер и продължи да играе блестящо. Надал поведе с 4:2, но не взе нито точка до края на тайбрека. Българинът първо върна мини-пробива веднага след смяната на полетата - 3:4. След това с две отлични точки на свой сервис Григор поведе с 5:4, а после ръката на Рафа трепна и това донесе два поредни сетбола на Димитров при 6:4. Още първият бе реализиран и това означаваше трети сет.



ТРЕТИ СЕТ:



В началото на решаващата трета част нивото на игра и на двамата продължаваше да бъде високо. Димитров спечели убедително първото си подаване в сета, но не съумяваше да затрудни противника си в геймовете, в които с началния удар разполагаше Рафа. Второто подаване на Димитров в третата част трябваше да мине през дюс, но българинът играеше много уверено и изравни за 2:2.



Dimitrov forces a 3rd set vs Nadal #shrolexmasters @rafaelnadal @grigordimitrov @tennistv

Първият брейкпойнт в третия сет бе за Григор - в петия гейм. Играещият вдъхновено Димитров си извоюва точката за пробив с великолепен уинър по правата от бекхенд. Надал обаче бе безкомпромисен в следващите три точки и се измъкна, повеждайки с 3:2.



No stopping @RafaelNadal!





В шестия гейм обаче настъпи необясним спад в представянето на Димитров. Две двойни и куп непредизвикани грешки от форхенд донесоха пробив на Надал, при това без испанеца да е сторил нещо кой знае какво. Надал не пропусна да се възползва от ситуацията и с гейм на 30 затвърди пробива, доближавайки се много до поредната си победа този сезон. Силите на Димитров стигнаха за още един гейм, а Надал сложи точка на спора със своя начален удар и се класира на 1/2-финалите, където ще играе с поставения под №4 хърватин Марин Чилич. Финалситът на тазгодишния “Уимбълдън” надигра с 6:3, 6:4 испанеца Алберт Рамос-Винолас по-рано днес на 1/4-финалите.



Финалситът на тазгодишния “Уимбълдън” надигра с 6:3, 6:4 испанеца Алберт Рамос-Винолас по-рано днес на 1/4-финалите.

