Фюри ще се бие три пъти през 2018-а

Тайсън Фюри обяви, че ще се бие три пъти през 2018-а година. Той съобщи новината в „туитър“

„Първият ми мач ще е през април, а през лятото ще има супер мач. После още един в края на годината“, каза бившият световен шампион в тежка категория.

Be ready to fight in April 2018 in a great fight! & again in the summer in a mega fight! & again in back end of year. 3 big fights in 2018.