Тенис Изумително е какви тенисистки пропускат Шампионата на WTA 12 октомври 2017 | 20:34 - Обновена 0 0 0 0 4

The #WTAFinals singles field is set! pic.twitter.com/vbNiDk1LUi — WTA Finals Singapore (@WTAFinalsSG) October 12, 2017

По-интересен обаче е списъкът с тенисистките, които няма да играят в Сингапур, но постигнаха забележителни успехи през годината:



Шампионката на Australian Open - Серина Уилямс



Шампионката на US Open - Слоун Стивънс



Шампионката на Premium Mandatory в Индиън Уелс - Елена Веснина



Шампионката на Premium Mandatory в Маями - Йохана Конта

One of strangest seasons in WTA history now has eight great players set for Singapore, but more remarkable when you realize who's NOT there: pic.twitter.com/BXnrkHkHrJ — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) October 12, 2017

Финалистката на US Open - Мадисън Кийс



Полуфиналистка на Australian Open и US Open и четвъртфиналистка на “Уимбълдън” - Коко Вандеуей



Tри други полуфиналистки в Големия шлем - Миряна Лучич-Барони (Австралия), Тимеа Бачински (Франция), Магдалена Рибарикова (“Уимбълдън”)



Победителките в Шампионата на WTA през последните осем години - Доминика Цибулкова, Агниешка Радванска, Серина Уилямс, Петра Квитова, Ким Клайстърс



Три състезателки с поне две титли от Шлема от 2011 година насам - Петра Квитова, Виктория Азаренка, Анджелик Кербер



Която и да е рускиня 2017 ще остане в историята като един от най-странните сезони в тениса при дамите, като това твърдение се допълва след окончателния списък с участничките на Шампионата на WTA: Симона Халеп, Гарбине Мугуруса, Каролина Плишкова, Елина Свитолина, Каролине Вожняцки, Винъс Уилямс, Альона Остапенко, Каролин Гарсия.По-интересен обаче е списъкът с тенисистките, които няма да играят в Сингапур, но постигнаха забележителни успехи през годината:- Серина Уилямс- Слоун Стивънс- Елена Веснина- Йохана Конта- Мадисън Кийс- Коко Вандеуей- Миряна Лучич-Барони (Австралия), Тимеа Бачински (Франция), Магдалена Рибарикова (“Уимбълдън”)- Доминика Цибулкова, Агниешка Радванска, Серина Уилямс, Петра Квитова, Ким Клайстърс- Петра Квитова, Виктория Азаренка, Анджелик Кербер

Още по темата

0 0 0 0 4 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 4050 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1