Федерер спести енергия при успех над Долгополов в Шанхай

Федерер се нуждаеше от три пробива - един в дебютното подаване на Долгополов в мача, за да преодолее препятствието. Швейцарецът направи два брейка във втория сет, единият от които за 5:2 в 19-точков гейм. Впечатляващ бе сервис-геймът на Федерер за 5:2 в първия сет, който бе спечелен за само 47 секунди!







Така без да хаби излишни усилия той за четвърти път в шестото си участие в Шанхай ще играе на четвъртфиналите, където опонент ще му бъде Ришар Гаске, надделял със 7:5, 6:7(5), 6:3 над Жил Симон в изцяло френския сблъсък от програмата за деня. 36-годишният майстор води с 15:2 победи срещу Гаске, от когото не е губил от 2011 година насам (в Рим), а другото му поражение е от Монте Карло през 2005 година (и двете на клей). Измъчваният от куп контузии в последните две години Гаске е за първи път на тази фаза в Шанхай от 2015-а.

В гвоздея на четвъртфиналната фаза Рафаел Надал отново ще мери сили с Григор Димитров, като двубоят им е в петък от около 9:30 часа българско време.



