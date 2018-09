Григор за поредния мач с Надал: Рафа е невероятен, няма какво повече да се каже

Най-добрият български тенисист Григор Димитров за първи път в кариерата си ще играе на 1/4-финал на Мастърса в Шанхай, след като в мач от третия кръг победи с 2:0 сета американеца Сам Куери. Така Гришо си осигури нова среща с Рафаел Надал, от когото допусна загуба на полуфинала в Пекин миналата събота.

Двубоят е втори в утрешната програма и ще започне след 9:00 ч. българско време.

"Знаех какво представлява играта му (б.ред. - на Сам Куери). Той сервираше силно и използваше бързината на корта, търсеше печелившите удари. Знаех, че ще е трудно, но всъщност всичко започна още вчера", каза хасковлията след срещата с американеца.

"Нямах много време да си почина, но съм доволен, че преминах тези мачове. Чувствам се добре, това е добър знак", допълни той.

Are you kidding us, Grigor Dimitrov ????



Wow!



pic.twitter.com/xXFVkJHmH9