Американски футбол Колко паникьосани трябва да са "патриотите" от контузията на Том Брейди? 12 октомври 2017 | 13:17 - Обновена 0 0 0 0 2



Медиите в САЩ отдават по-голямо значение на факта, че става въпрос за лявото рамо, а Брейди е десничар и изпълнява пасовете си с другата ръка. Също така той самият е изразил готовност да се включи още в следващия двубой на „патриотите“ от календара на Източната дивизия на Американската футболна конференция срещу Ню Йорк Джетс в нощта на неделя срещу понеделник българско време.

Don't count out Tom Brady for Week 6. pic.twitter.com/t7slXpT6nQ — SportsCenter (@SportsCenter) October 11, 2017

Големият проблем на Пейтриътс и в частност на Брейди не е дори толкова травмата му в лявото рамо, въпреки че тя сама по себе си също ще доведе до неприятности. Дори да играе още в следващия мач, то той би трябвало да се води по най-разпространения съвет в подобна ситуация – когато едната част от тялото ти е компрометирана физически, например с контузия, старай се да падаш и да се приземяваш на другата страна. Само че другата страна в случая на Брейди е дясната му, а именно с тази си ръка той изпълнява отиграванията. Ако се старае да се приземява на нея, може да рискува по-големи усложнения. Да не говорим, че противниците може да атакуват специално лявото му рамо, знаейки за проблемите му през този месец.

"I’ll be there Sunday. Don’t worry about that. I’ll be there." - Tom Brady #Patriots pic.twitter.com/DK72YpuwQC — Binge Sports (@BingeSports) October 11, 2017

Но големият проблем на Пейтриътс е, че миналият сезон Брейди бе на 26-о място сред куотърбековете по отношение на брой пъти, в които е бил повалян. Само 15 пъти за целия изминал сезон, в който той изведе тима си до величествения, незабравим и исторически успех в Супербоул с извънземното второ полувреме на финала срещу Атланта Фалкънс. А за изиграните до момента 5 мача от редовния сезон на НФЛ той е четвърти в същата класация с цели 16 поваляния и общо поети 32 удара по време на двубоите!



Неспособността на офанзивния състав на „патриотите“ да предпазят най-ценния си човек, своя лидер, е основната причина за притеснение за всички, свързани по някакъв начин с шампионите.



А и не е за пренебрегване фактът, че суперзвездата е вече на 41-годишна възраст и всяко поваляне, всеки удар, всяка контузия, му се отразяват далеч по-сериозно, отколкото преди десетина-петнадесет години...

Петкратният шампион в Супербоул и най-голяма суперзвезда в Националната футболна лига (NFL – американски футбол ) Том Брейди е контузил лявото си рамо, с което внесе сериозно доза притеснение в лагера на победителите от миналия сезон Ню Инглънд Пейтриътс.Медиите в САЩ отдават по-голямо значение на факта, че става въпрос за лявото рамо, а Брейди е десничар и изпълнява пасовете си с другата ръка. Също така той самият е изразил готовност да се включи още в следващия двубой на „патриотите“ от календара на Източната дивизия на Американската футболна конференция срещу Ню Йорк Джетс в нощта на неделя срещу понеделник българско време.Големият проблем на Пейтриътс и в частност на Брейди не е дори толкова травмата му в лявото рамо, въпреки че тя сама по себе си също ще доведе до неприятности. Дори да играе още в следващия мач, то той би трябвало да се води по най-разпространения съвет в подобна ситуация – когато едната част от тялото ти е компрометирана физически, например с контузия, старай се да падаш и да се приземяваш на другата страна. Само че другата страна в случая на Брейди е дясната му, а именно с тази си ръка той изпълнява отиграванията. Ако се старае да се приземява на нея, може да рискува по-големи усложнения. Да не говорим, че противниците може да атакуват специално лявото му рамо, знаейки за проблемите му през този месец.Но големият проблем на Пейтриътс е, че миналият сезон Брейди бе на 26-о място сред куотърбековете по отношение на брой пъти, в които е бил повалян. Само 15 пъти за целия изминал сезон, в който той изведе тима си до величествения, незабравим и исторически успех в Супербоул с извънземното второ полувреме на финала срещу Атланта Фалкънс. А за изиграните до момента 5 мача от редовния сезон на НФЛ той е четвърти в същата класация с цели 16 поваляния и общо поети 32 удара по време на двубоите!Неспособността на офанзивния състав на „патриотите“ да предпазят най-ценния си човек, своя лидер, е основната причина за притеснение за всички, свързани по някакъв начин с шампионите.А и не е за пренебрегване фактът, че суперзвездата е вече на 41-годишна възраст и всяко поваляне, всеки удар, всяка контузия, му се отразяват далеч по-сериозно, отколкото преди десетина-петнадесет години...

Още по темата

0 0 0 0 2 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1171 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1