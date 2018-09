Европейски футбол Манчестър Юнайтед предлага най-дългия договор в кариерата на Моуриньо 12 октомври 2017 | 13:10 - Обновена 0 0 0 0 6



Впечатляващото начало на втория му сезон начело на Юнайтед и демонстрираните големи амбиции за така желаната първа титла след напускането на Алекс Фъргюсън, окончателно са убедили изпълнителния директор Ед Уудуърд и собствениците в лицето на семейство Глейзър, че Моуриньо е най-близкото, което могат да намерят, до легендарния шотландец. EXCLUSIVE: Jose Mourinho to become the world's highest-paid manager https://t.co/njY0CXzRq3 pic.twitter.com/7PkSiZF6sB — The Sun Football (@TheSunFootball) October 12, 2017



Португалският специалист има още година и половина от настоящата си сделка, която го прави най-добре платения наставник в света заедно с Манчестър Юнайтед е готов да предложи нов 5-годишен контракт на Жозе Моуриньо , съобщава “Сън”. От ръководството на “червените дяволи” са останали много впечатлени от цялостния прогрес, който клубът постигна под ръководството на португалеца и искат да му предложат ново споразумение, което да го задържи на "Олд Трафорд" за по-дълъг период от време. Евентуалното споразумение, ако бъде подписано, ще гарантира и най-дългия престой на Моуриньо в един клуб. Той подписа 3-годишен договор през лятото на 2016-а, а в първия си сезон спечели три трофея - Къмюнити шийлд, Купата на лигата и Лига Европа.Впечатляващото начало на втория му сезон начело на Юнайтед и демонстрираните големи амбиции за така желаната първа титла след напускането на Алекс Фъргюсън, окончателно са убедили изпълнителния директор Ед Уудуърд и собствениците в лицето на семейство Глейзър, че Моуриньо е най-близкото, което могат да намерят, до легендарния шотландец.Португалският специалист има още година и половина от настоящата си сделка, която го прави най-добре платения наставник в света заедно с Джосеп Гуардиола - двамата заработват по около 250 хиляди паунда на седмица, но от “червените дяволи” са готови да предложат най-дългосрочния контракт в кариерата на Жозе за цели пет години. Заплатата му ще остане на същите нива, но ще включва подобрени цифри в бонусите за спечелени трофеи. По този начин от ръководството се надяват, че ще си гарантират нова успешна ера на стабилност и спечелени трофеи.

Още по темата

0 0 0 0 6 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 10050 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1