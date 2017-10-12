Съдийски назначения за поредния кръг във Втора лига

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията си и за 11-ия кръг във Втора лига. На Георги Кабаков бе поверена срещата между Монтана и Царско село. Двубоя е в петък от 16 часа в Северозападна България. По същото време в София Локомотив ще се изправи срещу Литекс, а Стефан Павлов ще ръководи двубоя. Ето и всички назначения: Съдийски назначения за мачовете от 11-ти кръг на Втора лига: 13 Окт 2017 г. Петък 16:00 ч. Марица - ФК Локомотив Горна Оряховица ГС: Мартин Емилов Стоименов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Пламен Руменов Ванков 4-ТИ: Димо Стоянов Димов СН: Стоян Иванов Вътев 13 Окт 2017 г. Петък 16:00 ч. Монтана - Царско Село ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб СН: Георги Стефанов Кордев 14 Окт 2017 г. Събота 16:00 ч. Ботев Враца - ФК Ботев Гълъбово 1945 ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Пламен Хинков Хинков АС2: Здравко Веселинов Николов 4-ТИ: Николай Валентинов Малджански СН: Георги Владимиров Игнатов 14 Окт 2017 г. Събота 16:00 ч. ФК Оборище Панагюрище - ФК Созопол ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мирослав Пламенов Марков АС2: Калин Валентинов Киров 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров СН: Владимир Йорданов Владимиров 14 Окт 2017 г. Събота 16:00 ч. Локомотив София - Литекс ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Мурад Шабан Вели 4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов СН: Тихомир Димитров Костовски 14 Окт 2017 г. Събота 16:00 ч. ПФК Нефтохимик 1962 АД - ОФК Поморие ГС: Вангел Борисов Вангелов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Юлиян Тошков Тодоров 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Борис Димитров Борисов 14 Окт 2017 г. Събота 16:00 ч. Черноморец Балчик - Несебър ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов СН: Красимир Драганов Драганов 15 Окт 2017 г. Неделя 16:00 ч. ПФК Лудогорец-2 - Струмска слава ГС: Цанко Костадинов Миндалов АС1: Станислав Руменов Груев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 4-ТИ: Християна Красимирова Гутева СН: Георги Василев Йорданов

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