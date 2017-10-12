Съдийски назначения за поредния кръг във Втора лига

|
|
›› Анкета
›› Булевард
Балотели показа, че е над 100 килограма
Скандалният италиански нападател Марио Балотели реши да се пошегува с твърденията, че е качил килограми. 28-годишният стрелец качи колаж като история в Instagram, на който е с телосложение на сумист. “Просто си ...Виж още
|
БГ Футбол
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията си и за 11-ия кръг във Втора лига. На Георги Кабаков бе поверена срещата между Монтана и Царско село. Двубоя е в петък от 16 часа в Северозападна България. По същото време в София Локомотив ще се изправи срещу Литекс, а Стефан Павлов ще ръководи двубоя. Ето и всички назначения:
Съдийски назначения за мачовете от 11-ти кръг на Втора лига:
13 Окт 2017 г. Петък 16:00 ч.
Марица - ФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Мартин Емилов Стоименов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Пламен Руменов Ванков
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Стоян Иванов Вътев
13 Окт 2017 г. Петък 16:00 ч.
Монтана - Царско Село
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Георги Стефанов Кордев
14 Окт 2017 г. Събота 16:00 ч.
Ботев Враца - ФК Ботев Гълъбово 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Пламен Хинков Хинков АС2: Здравко Веселинов Николов
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Георги Владимиров Игнатов
14 Окт 2017 г. Събота 16:00 ч.
ФК Оборище Панагюрище - ФК Созопол
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мирослав Пламенов Марков АС2: Калин Валентинов Киров
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Владимир Йорданов Владимиров
14 Окт 2017 г. Събота 16:00 ч.
Локомотив София - Литекс
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Тихомир Димитров Костовски
14 Окт 2017 г. Събота 16:00 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ОФК Поморие
ГС: Вангел Борисов Вангелов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Борис Димитров Борисов
14 Окт 2017 г. Събота 16:00 ч.
Черноморец Балчик - Несебър
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Красимир Драганов Драганов
15 Окт 2017 г. Неделя 16:00 ч.
ПФК Лудогорец-2 - Струмска слава
ГС: Цанко Костадинов Миндалов АС1: Станислав Руменов Груев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева
СН: Георги Василев Йорданов
Още по темата
Коментирай
|
›› БГ Футбол
›› Live Scores
Календар
календар затвори
Няма мачове днес.
›› Втора лига
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
Няма коментари.