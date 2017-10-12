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БГ Футбол

Съдийски назначения за поредния кръг във Втора лига

12 октомври 2017 | 12:15
Съдийски назначения за поредния кръг във Втора лига
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията си и за 11-ия кръг във Втора лига. На Георги Кабаков бе поверена срещата между Монтана и Царско село. Двубоя е в петък от 16 часа в Северозападна България. По същото време в София Локомотив ще се изправи срещу Литекс, а Стефан Павлов ще ръководи двубоя. Ето и всички назначения:


Съдийски назначения за мачовете от 11-ти кръг на Втора лига:
13 Окт 2017 г. Петък 16:00 ч.
Марица - ФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Мартин Емилов Стоименов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Пламен Руменов Ванков
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Стоян Иванов Вътев

13 Окт 2017 г. Петък 16:00 ч.
Монтана - Царско Село
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Георги Стефанов Кордев

14 Окт 2017 г. Събота 16:00 ч.
Ботев Враца - ФК Ботев Гълъбово 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Пламен Хинков Хинков АС2: Здравко Веселинов Николов
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Георги Владимиров Игнатов

14 Окт 2017 г. Събота 16:00 ч.
ФК Оборище Панагюрище - ФК Созопол
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мирослав Пламенов Марков АС2: Калин Валентинов Киров
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Владимир Йорданов Владимиров

14 Окт 2017 г. Събота 16:00 ч.
Локомотив София - Литекс
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Тихомир Димитров Костовски

14 Окт 2017 г. Събота 16:00 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ОФК Поморие
ГС: Вангел Борисов Вангелов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Борис Димитров Борисов

14 Окт 2017 г. Събота 16:00 ч.
Черноморец Балчик - Несебър
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Красимир Драганов Драганов

15 Окт 2017 г. Неделя 16:00 ч.
ПФК Лудогорец-2 - Струмска слава
ГС: Цанко Костадинов Миндалов АС1: Станислав Руменов Груев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева
СН: Георги Василев Йорданов

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