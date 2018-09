Европейски футбол Венгер: Може да продадем Йозил и Санчес през януари 12 октомври 2017 | 12:08 - Обновена 0 0 0 1 7 BREAKING: Arsenal defender Shkodran Mustafi out for up to six weeks with hamstring injury. #SSN pic.twitter.com/sFAKmvgFgq — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 12, 2017



По-добра е ситуацията със Сеад Колашинац, който игра само 45 минути за Босна и Херцеговина в световнити квалификации. "При Колашинац няма нищо притеснително, той е здрав и може да играе. Под въпрос за мача е Лоран Кошчелни, който утре ще проведе финален тест. В момента той още не е готов, но знаците са положителни", заяви Венгер.



Запитан за това как ще се отрази на тима отпадането на Чили и Уелс в световните квалификации, след като звездите на двата отбора са играчи на Арсенал -



Френският специалист добави, че преговорите със Санчес за нов договор, както и тези с Arsene Wenger says it's "possible" Arsenal could cash in on Alexis Sanchez and Mesut Ozil in January (ESPN) https://t.co/sDMRA4D73Q #arsen… — Sam Cook (@samwcook) October 12, 2017 Мениджърът на Арсенал Арсен Венгер даде доста пространна пресконференция преди лондонското дерби с Уотфорд в събота. Французинът разкри, че ще трябва да се справя без контузения защитник Шкодран Мустафи , който пострада по време на световните квалификации с националния отбор на Германия. Травмата на Мустафи е сериозна и той ще остане извън игра между 4 и 6 седмици.По-добра е ситуацията със Сеад Колашинац, който игра само 45 минути за Босна и Херцеговина в световнити квалификации. "При Колашинац няма нищо притеснително, той е здрав и може да играе. Под въпрос за мача е Лоран Кошчелни, който утре ще проведе финален тест. В момента той още не е готов, но знаците са положителни", заяви Венгер.Запитан за това как ще се отрази на тима отпадането на Чили и Уелс в световните квалификации, след като звездите на двата отбора са играчи на Арсенал - Алексис Санчес Аарън Рамзи , Венгер отговори: "Ще трябва да говоря и с двамата. Гледах мачовете им и мисля, че ще трябва да подходя внимателно. Особено Санчес беше подложен на голям натиск, както физически, така и психически. Той и Рамзи обаче са родени победители и искат да печелят. Сега, когато няма да играят на световното първенство, ще могат да се концентрират изцяло върху клубния футбол", заяви Венгер.Френският специалист добави, че преговорите със Санчес за нов договор, както и тези с Месут Йозил , не са напреднали. И двамата са с изтичащи договори в края на сезона. "В момента не сме близо до това да обявим нищо. Ситуацията е сложна, но все още има възможност да се развие в наша полза. Няма краен срок за това кога да подпишат новите си договори. В положението, в което сме обаче, сме длъжни да разгледаме всяка една възможност, включително и да се разделим с тях още през януари", допълни Венгер.

Още по темата

0 0 0 1 7 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3892 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1