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БГ Футбол

Съдийски назначения за срещите от 12-и кръг на Първа лига

12 октомври 2017 | 11:49 - Обновена
Съдийски назначения за срещите от 12-и кръг на Първа лига
Съдийската комисия на БФС обяви назначенията за следващия 12-и кръг от Първа лига. Шампионът Лудогорец излиза срещу Черно море в един от най-интересните мачове, а съдия на двубоя ще бъде Ивайло Стоянов, срещата е в събота от 20 часа. Драгомир Драганов ще изведе Левски и Етър във Велико Търново в неделя от 17:30а, а Ангел Ангелов ще ръководи срещата между ЦСКА-София и Пирин в неделя на "Българска армия". Ето и останалите назначения:


13 Окт 2017 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Берое ЕАД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Христо Пламенов Хаджийски ДАС1: Петър Стефанов Доровски ДАС2: Мустафа Севди Шефкет
СН: Светослав Петров Славов

14 Окт 2017 г. Събота 15:30 ч.
ПФК Славия АД - ФК Дунав 2010
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Станимир Илков Илков АС2: Георги Петров Георгиев
4-ТИ: Младен Маринчев Маринов ДАС1: Валентин Станчев Железов ДАС2: Валентин Георгиев Станчев
СН: Евгени Тодоров Геров

14 Окт 2017 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Велислав Христов Миленков ДАС1: Петър Кирилов Костадинов ДАС2: Димитър Иванов Желязков
СН: Димитър Панайотов Костов

15 Окт 2017 г. Неделя 17:30 ч.
Етър - ПФК Левски АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Александър Ангелов Атанасов ДАС1: Станислав Георгиев Тодоров ДАС2: Георги Юлиянов Иванов
СН: Мартин Живков Богдев

15 Окт 2017 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Ангел Любенов Ангелов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Драгомир Руменов Милев ДАС1: Неделчо Танчев Гаджалов ДАС2: Радослав Петров Гидженов
СН: Константин Делов Писков

16 Окт 2017 г. Понеделник 17:30 ч.
Септември София - Витоша
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Тони Бонев Пандарски АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Георги Пламенов Тодоров ДАС1: Волен Валентинов Чинков ДАС2: Никола Павлов Петров
СН: Кирил Петков Йорданов

16 Окт 2017 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Ботев АД - ФК Верея
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Андрей Венков Николов ДАС1: Станимир Лозанов Тренчев ДАС2: Петър Григоров Григоров
СН: Валери Николов Цветков

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Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
В
(Гост) 1
отговор
12 октомври 2017 | 12:55

тоя боклук сватбата само на лайногорец свири Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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