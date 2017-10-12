БГ Футбол Съдийски назначения за срещите от 12-и кръг на Първа лига 12 октомври 2017 | 11:49 - Обновена 0 0 0 0 1





13 Окт 2017 г. Петък 20:00 ч.

ПФК

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Диян Христов Вълков АС2:

4-ТИ: Христо Пламенов Хаджийски ДАС1: Петър Стефанов Доровски ДАС2: Мустафа Севди Шефкет

СН: Светослав Петров Славов



14 Окт 2017 г. Събота 15:30 ч.

ПФК

ГС:

4-ТИ: Младен Маринчев Маринов ДАС1: Валентин Станчев Железов ДАС2: Валентин Георгиев Станчев

СН: Евгени Тодоров Геров



14 Окт 2017 г. Събота 20:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945 АД

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Велислав Христов Миленков ДАС1: Петър Кирилов Костадинов ДАС2: Димитър Иванов Желязков

СН: Димитър Панайотов Костов



15 Окт 2017 г. Неделя 17:30 ч.

Етър - ПФК Левски АД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Александър Ангелов Атанасов ДАС1: Станислав Георгиев Тодоров ДАС2: Георги Юлиянов Иванов

СН: Мартин Живков Богдев



15 Окт 2017 г. Неделя 20:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ОФК Пирин ЕООД

ГС: Ангел Любенов Ангелов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Драгомир Руменов Милев ДАС1: Неделчо Танчев Гаджалов ДАС2: Радослав Петров Гидженов

СН: Константин Делов Писков



16 Окт 2017 г. Понеделник 17:30 ч.

Септември София - Витоша

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Тони Бонев Пандарски АС2: Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Георги Пламенов Тодоров ДАС1: Волен Валентинов Чинков ДАС2: Никола Павлов Петров

СН: Кирил Петков Йорданов



16 Окт 2017 г. Понеделник 20:00 ч.

ПФК Ботев АД - ФК Верея

ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Андрей Венков Николов ДАС1: Станимир Лозанов Тренчев ДАС2: Петър Григоров Григоров

СН: Валери Николов Цветков Съдийската комисия на БФС обяви назначенията за следващия 12-и кръг от Първа лига. Шампионът Лудогорец излиза срещу Черно море в един от най-интересните мачове, а съдия на двубоя ще бъде Ивайло Стоянов , срещата е в събота от 20 часа. Драгомир Драганов ще изведе Левски Етър във Велико Търново в неделя от 17:30а, а Ангел Ангелов ще ръководи срещата между ЦСКА-София и Пирин в неделя на "Българска армия". Ето и останалите назначения:13 Окт 2017 г. Петък 20:00 ч.ПФК Берое ЕАД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АДГС: Никола Антонов Попов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Георги Йорданов Дойнов4-ТИ: Христо Пламенов Хаджийски ДАС1: Петър Стефанов Доровски ДАС2: Мустафа Севди ШефкетСН: Светослав Петров Славов14 Окт 2017 г. Събота 15:30 ч.ПФК Славия АД - ФК Дунав 2010ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Станимир Илков Илков АС2: Георги Петров Георгиев4-ТИ: Младен Маринчев Маринов ДАС1: Валентин Станчев Железов ДАС2: Валентин Георгиев СтанчевСН: Евгени Тодоров Геров14 Окт 2017 г. Събота 20:00 ч.ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945 АДГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Милен Дончев Арабаджиев4-ТИ: Велислав Христов Миленков ДАС1: Петър Кирилов Костадинов ДАС2: Димитър Иванов ЖелязковСН: Димитър Панайотов Костов15 Окт 2017 г. Неделя 17:30 ч.Етър - ПФК Левски АДГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Димо Дамянов Вълчев4-ТИ: Александър Ангелов Атанасов ДАС1: Станислав Георгиев Тодоров ДАС2: Георги Юлиянов ИвановСН: Мартин Живков Богдев15 Окт 2017 г. Неделя 20:00 ч.ПФК ЦСКА-София - ОФК Пирин ЕООДГС: Ангел Любенов Ангелов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Йордан Петров Петров4-ТИ: Драгомир Руменов Милев ДАС1: Неделчо Танчев Гаджалов ДАС2: Радослав Петров ГидженовСН: Константин Делов Писков16 Окт 2017 г. Понеделник 17:30 ч.Септември София - ВитошаГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Тони Бонев Пандарски АС2: Николай Неделчев Чакъров4-ТИ: Георги Пламенов Тодоров ДАС1: Волен Валентинов Чинков ДАС2: Никола Павлов ПетровСН: Кирил Петков Йорданов16 Окт 2017 г. Понеделник 20:00 ч.ПФК Ботев АД - ФК ВереяГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Красимир Владимиров Миланов4-ТИ: Андрей Венков Николов ДАС1: Станимир Лозанов Тренчев ДАС2: Петър Григоров ГригоровСН: Валери Николов Цветков

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