Тенис Този път далеч по-лесно! Григор е на 1/4-финал в Шанхай (видео + галерия) 12 октомври 2017 | 08:34 - Обновена 0 0 0 8 40



Димитров, който за първи път в кариерата си достига до тази фаза в Шанхай, вече има 3 победи от 3 мача срещу Куери. Преди днешния им сблъсък Димитров надделява над американеца с 6:3, 6:2 във Вашингтон през 2013 година и с 4:6, 6:3, 6:4 в "Куинс Клъб" в Лондон през 2015. Григор се поздрави днес и с победа №40 от началото на годината.



@@@



В първия си двубой в тазгодишното издание на "Мастърс"-а в Шанхай Димитров отрази 3 мачбола и победи драматично след тайбрек в третия сет друг представител на САЩ - Райън Харисън. Днес обаче Димитров прекърши далеч по-лесно сънародника на Харисън и е близо до нов сблъсък с Надал, срещу когото има 9 поражения от 10 мача до момента.



ПЪРВИ СЕТ:



Още в първото си подаване в двубоя тази сутрин Григор трябваше да се измъква от 15:40, след като американецът изигра отлично няколко точки. Димитров не трепна и взе следващите 4 точки, спечелвайки първия гейм в срещата. Куери спечели доста по-лесно откриващия си сервис-гейм, като го взе на 15 за 1:1. Димитров пък бе перфектен във второто си подаване, което взе на нула и отново излезе напред в резултата.



.@GrigorDimitrov further improves his chances of #NittoATPFinals qualification by reaching @SH_RolexMasters QFs. https://t.co/jwYN1REQKu pic.twitter.com/UdUkBC9612 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 12, 2017

Димитров издебна момента и реализира още първата си точка за пробив, като това се случи в четвъртия гейм. При 30:15 за сервиращия Куери американецът допусна двойна грешка, а при следващата точка хасковлията надигра съперника си с чудесен удар по правата след разиграване от основната линия. При 30:40 форхендът на Куери се спря в мрежата и това означавеше първи пробив в мача.



Димитров бе на път да изпусне следващия гейм след аванс от 40:0. При 40:40 удар на Куери бе отсъден в аут, американецът поиска намеса на системата за видеоповторения “Ястребово око” и тя показа, че топката всъщност е закачила външния край на линията след форхенда му. Димитров не успя да върне топката, но поради намесата на лайнсмена съдията на стола Карлос Бернардес назначи преиграване на точката, а не предимство за Куери. При преиграването точката бе спечелена от Димитров с блестяща къса топка. Следващата точка бе спечелена брлзо от българина и той поведе с 4:1.



@@@



След това двамата тенисисти си размениха по един бърз гейм, а Григор имаше три поредни сетбола при 5:2 и 0:40 в подаването на Куери. Американецът обаче се измъкна, спечелвайки 5 поредни точки и принуди противника си да сервира за първия сет при 5:3. Деветият гейм започна лошо за Григор - с двойна грешка и превъзходен минаващ удар на американеца от трудна позиция в първите две точки - 0:30. При 15:30 хасковлията от доста трудна позиция успя с изключителен минаващ удар от бекхенд-слайс да матира съперника си за 30:30. Григор взе и следващите две точки, затваряйки с четвъртия си сетбол първата част.



@@@



ВТОРИ СЕТ:



Вторият сет започна лошо за Григор, който не изглеждаше съвсем концентриран при първия си сервис-гейм в тази част и допусна пробив на нула - 0:2. Димитров обаче отговори подобаващо, пробивайки на свой ред на нула още в следващия гейм. До връщането на пробив се стигна след брилянтен прехвърлящ удар на хасковлията за 0:40, а след това Куери допусна грешка и бързо-бързо се прости с ранния си аванс от пробив в резултата.



@@@



При второто си подаване в сета Димитров нямаше никакви проблеми и с гейм на нула изравни резултата - 2:2. В следващите минути двамата бяха безпощадни на свой сервис и дори нямаше намек за пробив. При 4:5 бе ред на Григор да застане на линията за сервис. Най-добрият ни тенисист загуби първата точка, но след това бе безкомпромисен и с гейм на 15 изравни за 5:5. В 12-ия гейм Димитров леко си усложни нещата с двойна грешка за 40:40, но все пак не позволи на съперника си да си помисли за нещо повече и вторият сет трябваше да бъде решен с тайбрек.



Dimitrov on to the next round !!! #shanghairolexmasters #shrolexmasters @grigordimitrov #tennis #atp pic.twitter.com/MpaxUSlgkF — SH Rolex Masters (@SH_RolexMasters) October 12, 2017

Димитров загуби първите две точки в тайбрека, но след това нещата се развиха отлично за 26-годишния българин. Григор изравни за 2:2, Куери поведе с 3:2, но американецът не взе нито точка до края. При 4:3 за Димитров 198-сантиметровият Куери допусна лека грешка от воле на мрежата, а при следващото разиграване 30-годишният американец изкара топката в аут от бекхенд и това даде на нашето момче три поредни мачбола, като първите два от тях дори бяха при начален удар на Димитров. Григор реализира още първия и премина в следващата фаза на надпреварата.



ФОТОГАЛЕРИЯ НА МАЧА ВИЖТЕ ТУК! Най-добрият ни тенисист Григор Димитров спечели мача си от третия кръг на турнира от серията "Мастърс" в Шанхай с поставения под №10 американец Сам Куери. Поставеният под №6 Димитров надигра днешния си противник с 6:3, 7:6 (3) и ще играе на 1/4-финалите със световния №1 Рафаел Надал (Испания), от когото загуби в три сета на 1/2-финалите в Пекин миналата седмица, или с италианеца Фабио Фонини.Димитров, който за първи път в кариерата си достига до тази фаза в Шанхай, вече има 3 победи от 3 мача срещу Куери. Преди днешния им сблъсък Димитров надделява над американеца с 6:3, 6:2 във Вашингтон през 2013 година и с 4:6, 6:3, 6:4 в "Куинс Клъб" в Лондон през 2015. Григор се поздрави днес и с победа №40 от началото на годината.В първия си двубой в тазгодишното издание на "Мастърс"-а в Шанхай Димитров отрази 3 мачбола и победи драматично след тайбрек в третия сет друг представител на САЩ - Райън Харисън. Днес обаче Димитров прекърши далеч по-лесно сънародника на Харисън и е близо до нов сблъсък с Надал, срещу когото има 9 поражения от 10 мача до момента.Още в първото си подаване в двубоя тази сутрин Григор трябваше да се измъква от 15:40, след като американецът изигра отлично няколко точки. Димитров не трепна и взе следващите 4 точки, спечелвайки първия гейм в срещата. Куери спечели доста по-лесно откриващия си сервис-гейм, като го взе на 15 за 1:1. Димитров пък бе перфектен във второто си подаване, което взе на нула и отново излезе напред в резултата.Димитров издебна момента и реализира още първата си точка за пробив, като това се случи в четвъртия гейм. При 30:15 за сервиращия Куери американецът допусна двойна грешка, а при следващата точка хасковлията надигра съперника си с чудесен удар по правата след разиграване от основната линия. При 30:40 форхендът на Куери се спря в мрежата и това означавеше първи пробив в мача.Димитров бе на път да изпусне следващия гейм след аванс от 40:0. При 40:40 удар на Куери бе отсъден в аут, американецът поиска намеса на системата за видеоповторения “Ястребово око” и тя показа, че топката всъщност е закачила външния край на линията след форхенда му. Димитров не успя да върне топката, но поради намесата на лайнсмена съдията на стола Карлос Бернардес назначи преиграване на точката, а не предимство за Куери. При преиграването точката бе спечелена от Димитров с блестяща къса топка. Следващата точка бе спечелена брлзо от българина и той поведе с 4:1.След това двамата тенисисти си размениха по един бърз гейм, а Григор имаше три поредни сетбола при 5:2 и 0:40 в подаването на Куери. Американецът обаче се измъкна, спечелвайки 5 поредни точки и принуди противника си да сервира за първия сет при 5:3. Деветият гейм започна лошо за Григор - с двойна грешка и превъзходен минаващ удар на американеца от трудна позиция в първите две точки - 0:30. При 15:30 хасковлията от доста трудна позиция успя с изключителен минаващ удар от бекхенд-слайс да матира съперника си за 30:30. Григор взе и следващите две точки, затваряйки с четвъртия си сетбол първата част.Вторият сет започна лошо за Григор, който не изглеждаше съвсем концентриран при първия си сервис-гейм в тази част и допусна пробив на нула - 0:2. Димитров обаче отговори подобаващо, пробивайки на свой ред на нула още в следващия гейм. До връщането на пробив се стигна след брилянтен прехвърлящ удар на хасковлията за 0:40, а след това Куери допусна грешка и бързо-бързо се прости с ранния си аванс от пробив в резултата.При второто си подаване в сета Димитров нямаше никакви проблеми и с гейм на нула изравни резултата - 2:2. В следващите минути двамата бяха безпощадни на свой сервис и дори нямаше намек за пробив. При 4:5 бе ред на Григор да застане на линията за сервис. Най-добрият ни тенисист загуби първата точка, но след това бе безкомпромисен и с гейм на 15 изравни за 5:5. В 12-ия гейм Димитров леко си усложни нещата с двойна грешка за 40:40, но все пак не позволи на съперника си да си помисли за нещо повече и вторият сет трябваше да бъде решен с тайбрек.Димитров загуби първите две точки в тайбрека, но след това нещата се развиха отлично за 26-годишния българин. Григор изравни за 2:2, Куери поведе с 3:2, но американецът не взе нито точка до края. При 4:3 за Димитров 198-сантиметровият Куери допусна лека грешка от воле на мрежата, а при следващото разиграване 30-годишният американец изкара топката в аут от бекхенд и това даде на нашето момче три поредни мачбола, като първите два от тях дори бяха при начален удар на Димитров. Григор реализира още първия и премина в следващата фаза на надпреварата.

Още по темата

0 0 0 8 40 БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 52341 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2 3