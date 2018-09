Ивайло Стефанов се оказа млад! Португалска легенда продължава да играе на 46 години

Miguel Maia, antigo jogador do Sporting, será o capitão neste regresso do Vôlei ao Sporting. pic.twitter.com/v7F69B7l5Y — Sporting CP Brasil (@SportingCPBr) 5 юни 2017 г.

Оказа се, че Ивайло Стефанов все още е твърде млад, за да бъде обявяван за най-възрастния играещ волейболист в света. 44-годишният капитан и играещ помощник треньор на ЦСКА започна 27-ия си сезон като професионален волейболист с екипа на “червените” и реализира 8 точки при победата над Тетевен Волей с 3:0 в мач от I кръг.Легендарният португалски волейболист Мигел Маия обаче се оказа най-възрастният играещ волейболист в света, след като стана ясно, че през новия сезон той ще бъде играч на местния гранд Спортинг (Лисабон).Роденият на 23 април 1971 година Луиш Мигел Барбоса Маия играе на поста разпределител и е една от легендите на плажния волейбол в страната си. Маия на два пъти е стигал до 4-о място на Олимпийските игри в Атланта 96 и Сидни 2000 година заедно с Жоао Бреня. Двамата имат и 9-о място на Олимпиадата в Атина 2004 година.46-годишният разпределител ще е капитан на Спортинг през новия сезон. Грандът от Лисабон е 5-кратен шампион на Португалия, а 3 от титлите през 1992, 1993 и 1994 година идват с Мигел Маия в състава на “лисабонските лъвове”.През този сезон Спортинг се завърна в елитната група в Португалия,след като преди 22 години волейболната секция бе закрита в клуба.Така се оказа, че Мигел Маия (46 години) ще е най-възрастният играещ волейболист в света за предстоящия сезон 2017/2018, а “младокът” Ивайло Стефанов остава №2 в тази класация със своите 44 години.