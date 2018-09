Тенис Федерер се завърна на корта с победа 11 октомври 2017 | 17:32 0 0 0 0 0



36-годишният швейцарец пропиля аванс от 4:2 гейма, а в последвалия тайбрек стигна до обрат от 0:2 до 5:2 точки по пътя си към успеха в първия сет. Федерер проби на старта на втората част и запази преднината си до края, за да запише 40-ата си победа в 44 мача през сезона. В третия кръг той ще срещне квалификанта Александър Долгополов (Украйна), който отстрани испанеца Фелисиано Лопес със 7:6(4), 1:6, 6:4.



When you try a single handed backhand against Federer... and it works.



Take a bow @dieschwartzman!#SHRolexMasters pic.twitter.com/yDcWkNIkIF — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2017

Финалистът от Откритото първенство на САЩ и номер 11 в схемата Кевин Андерсън (Южна Африка) наниза 21 аса, но отпадна във втория кръг след поражение от германеца Ян-Ленард Щруф с 6:7(5), 6:7(2). Следващият съперник на Щруф ще бъде Алберт Рамос-Виньолас от Испания, който отстрани сънародника си и седми поставен Пабло Кареньо Буста със 7:5, 7:5.



