Марица пак тръгва за контроли в Турция

Женският отбор на Марица (Пловдив) пак заминава за Турция като част от подготовката си за предстоящите мачове в Шампионската лига и Националната волейболна лига. Шампионките на България ще гостуват на Бешикташ (Истанбул) за две приятелски срещи в четвъртък и петък вечерта.

Жълто-сините ще потеглят за турския мегалополис утре рано сутринта, а първият им мач срещу седмия от последния сезон в най-силното национално първенство в света е от 18:30 б.в. в зала БЖК Акатлар. Втората контрола между Бешикташ и Марица е в петък със същия начален час и на същото място.

Възможно е пловдивчанки на място да уговорят още една проверка или съвместна тренировка и за събота.

Марица гостува на Бешикташ за два приятелски мача и през април (на снимката). Тогава момичетата на Иван Петков загубиха първата с 1:3 и завършиха втората наравно – 2:2.

